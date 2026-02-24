越南国会主席陈青敏与国家审计署举行工作会议

值此丙午马年新春佳节到来之际，越南国会主席陈青敏在河内走访了国家审计署，并与该署主要领导干部举行工作会议。



陈青敏在会议上向国家审计署全体干部职工致以最美好的新春祝福，对包括国家审计署在内的国家各部门、各单位认真执行中央书记处关于组织2026丙午年春节的指示感到高兴。



陈青敏明确指出，在国家及国会活动的总体成绩中，有国家审计署非常重要的贡献，特别是在稳定财政收支、节约国家预算开支方面的贡献。



陈青敏强调，2026年是贯彻落实党的十四大决议的第一年，国家审计署要迅速将决议精神具体化，融入到行业的全部活动中，为提高审计效力和效率、满足国家新发展要求作出贡献。



越南国会主席陈青敏在会议上发表讲话。图自越通社

陈青敏强调，国家审计署已逐步实现从"检查、发现错误"向"评估政策、预防风险、建议完善体制"的转变，为国家财政收支稳定作出了贡献。他建议国家审计署进一步发挥其作为保护财政纪律的"盾牌"作用，在预防和打击贪污腐败、浪费、消极现象中发挥先锋作用。



陈青敏强调，国家审计署必须提升专业技能，有效挖掘来自各方的信息资源，主动为党和国家提供参谋建议，而非仅限于按传统方式组织审计活动。不断提升工作中的主动性，加强预测和风险预防。



关于活动方式，陈青敏建议审计署继续朝着精干、贴近实际但确保质量的方向推进改革创新。审计干部需要保持坚定的政治立场和道德品质，客观公正地开展工作，提出建设性意见，使被审计的单位能够及时克服不足、完善管理工作。与此同时，要继续发扬团结协作精神，确保各项任务按期报纸完成。（完）