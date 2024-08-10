越南国会主席陈青敏与南定省委常委会举行工作会谈

8月10日上午，越南国会主席陈青敏与南定省委常委会举行了工作会谈。

国会主席陈青敏发表指示性讲话，指出了南定省的优势。这是一块历史悠久、文化底蕴深厚的土地；在红河平原具有重要的战略地位；地理位置优越，通往首都河内和各经济中心、邻近省份非常方便。

此外，南定省拥有年轻、丰富、优质的人力资源；有着悠久的好学传统。公路、铁路、水路、海港交通网络同步投资，有14个工业园区，注册资本总额约50亿美元。这表明南定省正走在发展高质量工业、贸易、服务、旅游业和农业的正确轨道上。

值得注意的是，该省完成并超额完成了省党代会决议中2020-2025年任期的12项指标中的11项，特别是地区生产总值（GRDP）年均增长率达9.2%，财政预算收入达10万亿越盾；新农村建设成亮点；全省多维贫困率仅有1.09%等。

该省党政建设工作受到高度重视。尽管行政单位较多，但南定省是全国最早在2023-2025年期间完成这项政策的三个省份之一。这一成绩得益于该省政治体系做好政治思想工作，并保障实施条件。

关于今后一个时期的重点任务，陈青敏要求南定省继续有效落实越共十三大决议和越共南定省第二十次代表大会决议，审查经济社会发展指标，确保国防安全，建设突破性的政治体系。

陈青敏要求南定省继续落实好中央政治局关于至2030年红河平原发展及2045年愿景的第30号决议，努力加快完成并超额完成各项经济社会指标。

陈青敏指出，南定省应按照“三个带动区、四个增长极、五个经济走廊”方向积极开展省规划，努力成为红河平原的重要发展极。

此外，南定省应推动改善营商环境、改革行政审批制度、提高竞争力指数；加大科学技术应用力度，推进数字化转型、绿色转型；加快公共投资资金项目拨付进度等。（完）