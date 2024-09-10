越南国会主席陈青敏与俄罗斯联邦国家杜马主席举行会谈

越通社特派记者报道，当地时间9月9日中午，俄罗斯国家杜马主席沃洛金主持欢迎仪式并与国会主席陈青敏举行了会谈。

国会主席陈青敏强调，越南党、国家和越南人民一向重视越俄友谊；一向珍视前苏联和俄罗斯联邦人民给予越南的宝贵支持和帮助。

越南国会主席高度评价《越俄友好关系基本原则条约》签署30周年（1994年6月16日～2024年6月16日）、越南与俄罗斯建立全面战略伙伴关系10周年和两国即将迎来建交75周年（1950年1月30日至2025年1月30日）两国关系所取得的成果。

在会谈中，双方就促进越俄传统友谊和全面战略伙伴关系的措施；协调举办2025年庆祝建交75周年务实活动。

作为立法机构，两国领导人同意配合监督，为两国执法机构配合开展双边各领域合作营造良好的法治环境。

关于两国地方间合作，国会主席陈青敏表示，目前越南与俄罗斯联邦20个省市已同对方缔结友好关系。陈青敏建议两国各地继续增进交流。他认为双方应增进劳务合作与人员交流。

两位领导人一致认为，在双边合作渠道中，议会间合作是非常重要的支柱，并不断得到巩固和发展。双方在地区和国际多边议会论坛上相互磋商、协调配合。越南高度重视国家杜马的作用。

目前，越南国会与国家杜马议会间合作委员会是越南国会首次与外国立法机构之间最高级别的议会合作模式。双方成功举办了两次会议。 访问期间，双方共同主持召开第三次会议，核查并解决相关困难和问题，推动两国合作关系稳步发展，适应新形势下两国全面战略合作关系。

瓦莲金娜·马特维延科建议双方继续研究拓展、建立新的合作机制，进一步巩固和深化俄越全面战略伙伴关系。

陈青敏表示，双方要继续增进两国国会领导人高层互访以及国会各机构、友好议员小组、青年议员小组、女议员小组、国会代表等的合作活动；加强立法经验交流；加强协调联动，对两国政府签署的合作协议的执行情况进行监督；建设完善便利的法治环境等。（完）