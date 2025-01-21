越南国会主席陈清敏会见法语国家国际组织总干事长

陈青敏评价说，法语国家国际组织总干事卡罗琳娜此次访越具有重要意义，充分体现法语国家国际组织对越南的重视，相信此访将为促进越南与法语国家国际组织之间的合作开辟新机遇，符合于双方的优先方向。

陈青敏强调了法语国家乃至全世界正在面临的各大挑战，并指出立即行动应对气候变化，促进农业可持续发展，保障粮食安全等是各发展中国家的头等优先任务。各国议会在此进程中扮演着重要的作用。

陈青敏表示，越南是法语国家国际组织的积极且负责任的一员，同时也是遭受气候变化影响十分严重的国家之一。陈青敏主席表示相信，该论坛将成为各国代表讨论并提出具有创造性的设想和措施等的良好平台。

法语国家国际组织总干事卡罗琳娜高度评价越南在法语国家国际组织所有机制上的主动与积极参与，强调包括越南在内的各国议会和议员对应对气候变化、促进农业可持续发展等各国所要面临的问题中，具有重要地位。

卡罗琳娜女士对越南经济发展成就表示印象深刻，并指出今年6月，法语国家国际组织将在贝宁开展经济贸易调研活动，希望芹苴市乃至越南企业积极参与，以便达成多项重要合作协议。

陈青敏主席建议法语国家国际组织继续注重促进越南国会与法语议会联盟之间的合作关系，进而为越南国会代表与各国交流经验，在科研领域中进行信息互换。

陈青敏主席希望法语国家国际组织，及卡罗琳娜女士个人继续助力促进经贸合作、南-南合作，进而为扶贫济困和保障粮食安全做出贡献。（完）