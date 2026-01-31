越南国会主席莅临同塔省视察国会代表和各级人民议会代表选举准备工作

1月31日上午，由越南国会主席、国家选举委员会主席陈青敏率领的监检组，对同塔省第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举准备工作进行督查。



国会主席、国家选举委员会主席陈青敏高度评价同塔省有条不紊、严密且严肃的筹备工作，并建议该省继续紧扣政治局第46-CT/TW号指示及国家选举委员会关于候选人选拔、掌握选民名单等方面的指导意见；继续贯彻落实苏林总书记在全国选举部署会议上的重要指导讲话精神；确保选举过程民主、依法、安全、节约进行，选出德才兼备、足以代表人民在国会和各级人民议会中的意志、愿望及当家作主权利的优秀代表。



国会主席陈青敏建议，同塔省应紧跟中央的领导与指导，关注并为由中央推荐到地方参选的国会代表候选人创造便利条件；主动掌握民情民意，依法及时解决与选举有关的意见、建议及投诉举报，严防引发影响选举工作的热点问题；确保当地政治安全与社会秩序稳定。

国会主席陈青敏在会上发言。图自越通社

陈青敏主席要求加大选举前、选举中和选举后的信息宣传力度，主动做斗争，驳斥有关选举工作的错误和歪曲事实的信息。



国会主席建议，同塔省应主动制定选举部署方案，从基层抓起解决突发问题，并对可能发生的情况做好预判；组织开展严密的指导工作，确保各投票站、投票箱、选票、印章及计票场所的安全与治安。



* 同日上午，调研组对同塔省波星乡（Ba Sao）第5选区第10投票小组（设在波星乡第3村第17组波星乡幼儿园）进行了实地考察。（完）