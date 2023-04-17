越南国会主席王廷惠：越南女记者始终保持“纯洁的心、尖锐的笔锋” 精神 不愧于“钢芦苇”称号

4月17日上午，越南国会主席王廷惠在国会大厦会见了越南女记者俱乐部的女记者代表团。

越南国会秘书长、国会办公厅主任裴文强；文化教育委员会主席阮得荣；社会事务委员会主任阮翠英；中央宣教部副部长、人民报社总编、越南记协会长黎国明；越南记协常务副会长阮德利等参加活动。

经过 20 多年的运作，越南女记者俱乐部开展了形式多样、内容丰富的活动，涵盖业务方面和社会慈善方面的活动，具有带动性和感染力，受到新闻界和社会的肯定和认可。

国会主席王廷惠强调，国会非常重视新闻界的作用。国会是民选机构，是人民的代表机构，因此新闻媒体本身就是一个非常稳固的桥梁纽带。媒体在促进国会与人民和选民之间的互动中发挥着非常重要的作用。

值此之际，越南国会主席向国会和人民议会通报了有关国会和人民议会的全国性新闻奖的相关信息，并建议越南女记者俱乐部积极参与该活动。

国会主席王廷惠深入分析国内和国际形势，并建议全国新闻工作者要深刻贯彻落实新闻是越南共产党在意识形态战线上的一把“利器”和得力助手等的观点。

对于越南女记者，越南国会主席王廷惠引用了国际民主妇女联合会总书记于1968年探究越南妇女运动之行中的讲话称：越南妇女就像一根柔软的芦苇，但那根芦苇是钢做的！

国会主席王廷惠希望新闻媒体为营造健康的舆论氛围做出贡献；打造新时代有勇气、有见识、有魄力的越南人。报道的信息要具有时政性、健康性、切实性、舆论导向性；及时总结传播好的经验、好的教训，宣传和推广新因素和先进典型。新闻媒体要真正成为党、国家、国会和人民之间的沟通桥梁。

借此机会，越南国会主席祝愿女记者和越南女记者俱乐部拥有像烈士、医生邓垂瓒的“永远20岁”精神，时刻保持 “纯洁的心、尖锐的笔锋” 的精神，不愧于“钢芦苇”称号。（完）