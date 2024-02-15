越南国会主席王廷惠：越南合作社银行为农业农民农村发展作出贡献

2月15日上午，2024甲辰年春节假期后的第一个工作日，越南国会主席王廷惠莅临越南合作社银行开展走访慰问活动。

王廷惠代表党、国家和国会常务委员会向越南合作社银行全体干部、人员和劳动者致以最美好的新春祝福。

王廷惠回顾2023年越南经济和社会发展成就，并强调，这些成就离不开银行部门的贡献。

王廷惠表示，越南国家银行已狠抓落实党、国会和政府的决议，实施灵活审慎、精准有效的货币政策，降低贷款利率，推进金融稳定保障体系建设，为人民和企业提供便利，更好统筹经济政策和其他政策，旨在抑制通胀，为确保宏观经济稳定，助力经济增长作出贡献。银行部门在数字化转型取得令人印象深刻的成绩，非现金支付已成为新趋势。其中，越南合作社银行为扶贫解困和农业农村发展事业作出了贡献。

越南合作社银行已发挥牵头协调的作用，为近1200家人民信贷基金提供服务，总资产达181.734万亿越盾（折合人民币532亿元），法定资本6.995万亿越盾（折合人民币20亿元），业务遍及全国63个省市的57个，会员人数超过170万。

2024年是“加速”完成全年经济社会发展任务的一年。王廷惠强调，为实现2024年经济社会发展目标和完成2021~2025年阶段的目标，需要政府、企业和各阶层人民的同心协力。其中，银行部门对国家经济和货币安全起着极为重要作用，成为经济的命脉，是服务于生产经营的主要资金渠道，为推动经济结构调整，建设独立自主、主动积极深度融入世界经济作出了贡献。

王廷惠建议银行部门加强预测和分析能力，密切监测世界和地区经济、物价、通货膨胀的形势，实施适度的货币政策，统筹协调降息与稳汇率的政策。同时保障货币和信贷市场的稳定，简化行政手续，提高资金可及性和吸收资本的能力等。

王廷惠希望越南合作社银行继续出色完成被赋予的任务，为国家经济和社会的发展作出贡献。（完）