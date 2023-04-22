越南国会主席王廷惠：越南与古巴传统友谊万古长存

越通社特派记者报道，古巴当地时间4月21日下午，越南国会主席王廷惠在古巴哈瓦那会见了古巴人民友好协会（ICAP），古巴 - 越南友好协会，以胡伯伯、阮文追、武氏胜命名各所学校的领导和代表，以及槟椥村代表。

ICAP主任Fernando Gonzalez Llort、古巴国民议会外事委员会主任和槟椥村代表表示能够接待越南国会主席王廷惠和越南国会高级代表团正式访问古巴感到自豪；相信此访将进一步巩固两国特殊的传统友谊。

ICAP主任Fernando Gonzalez Llort 说：“我们感谢越南过去一直支持古巴人民。我们也知道，我们将在所有问题上始终得到越南的支持。” ICAP主任Fernando Gonzalez Llort表示希望并申明将尽一切努力促进民间外交活动，使其与两国特殊关系相称。

古巴国民议会外事委员会主任玛丽亚·约兰达·费雷尔（Maria Yolanda Ferrer）表示，古巴人民为过去六十年与越南人民的兄弟般团结感到自豪。古巴国民议会外事委员会主任玛丽亚·约兰达·费雷尔强调，古巴人民对越南人民怀有极大的敬佩之情，古巴十分重视并对越南对古巴的友谊和支持深表感谢。

越南国会主席王廷惠表示，在世界上，也许很少有像越南和古巴之间的这样特殊关系。越南国会主席王廷惠说： “渴望在和平、独立和自由环境中生活及反对外国侵略者的英勇斗争传统是两国人民共享的价值观，其构成了两国人民特殊关系的坚实基础。越过遥远的地理距离和各种困难与挑战，六十多年来，越南与古巴之间的特殊团结和真诚关系不断得到巩固和深化，并在各个领域蓬勃发展。”

越南国会主席王廷惠表示相信越南与古巴两国的模范兄弟情、传统友谊、全面合作和始终团结将万古长存。他说： “越南与古巴团结，一定取得胜利。”

趁此机会，越南国会主席王廷惠向ICAP领导人、越南团结委员会创始成员、槟椥村赠送礼物；向胡伯伯初中学校（Tio Ho Secondary School）、武氏胜初中学校（Vo Thi Thang Secondary School）和阮文追初中学校（Nguyen Van Troi Secondary School）等三所学校象征性地转交三台台式电脑，其余电脑将转移到每所学校。（完）