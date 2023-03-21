越南国会主席王廷惠：发挥青年在数字化转型和数字经济发展中的先锋模范作用

国会主席王廷惠在会议上发言时强调，越南党和国家一向高度重视青年和青年工作，对青年力量和共青团组织充满信心。越南党多次肯定：“青年是国家的栋梁、国家未来的主人、是建国卫国事业的先锋力量，同时也是对国家工业化、现代化、融入国际、建设社会主义制度事业起着决定性作用的因素之一。”



王廷惠对全国青年团员努力向上精神及其所作出的巨大贡献表示认可，并高度赞赏共青团中央将2023年工作主题和青年月与“数字化转型”结合起来。这是顺应时代大势，使越南深度融入全球的发展的重要且紧迫性任务。



王廷惠强调，越南共产党始终高度重视关怀、信任青年。因此，共青团组织要为干部、团员、青年营造平等、纯洁和亲善的环境，坚持政治、道德、工作作风、业务等方面的修养，具备足够的素质、能力和威信，为党造就优质年轻干部源泉奠定基础。



