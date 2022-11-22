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越南国会主席王廷惠访问柬埔寨磅同省
磅同省总人口近84万人，其中农业人口约占总人口的80%。在该省开展业务的27家外国企业中，就有11家越南橡胶企业。
Nhek Ban Kheng 高度评价越南企业为该省社会经济发展做出的贡献，希望越南企业继续扩大在该省的投资。
王廷惠建议磅同省关注营造更好的投资环境，加强行政体制改革，为在该省的越南人及当地人民做好民生保障工作。
王廷惠表示，越南是柬埔寨第五大投资国。两国领导已同意将进一步推进两国经贸、投资合作，为两国人民带来利益。希望磅同省与越南各地方加强合作，挖掘各方优势，做好青年宣传教育工作，培养越柬传统友谊和全面合作关系不断向前发展。
当天上午，王廷惠在磅同省新边橡胶加工厂会见了越南橡胶工业集团、越南军队电信集团（Viettel）、在柬越南橡胶企业领导代表及在越南橡胶公司工作的300名越南和柬埔寨员工。磅同省副省长Nhek Ban Kheng出席活动。
王廷惠表示，2021 年，受新冠肺炎疫情影响，但越柬双边贸易额仍达到95 亿美元，同比增长 8%。今年预计两国双边贸易额将达到110亿美元。这些成果离不开在柬越南人尤其是越南橡胶企业的贡献。
王廷惠高度评价并感谢磅同省政府和有关部门为越南橡胶企业的活动创造便利条件，表扬在柬越南企业的奋发努力渡过难关精神，希望各家企业为在柬越南人提供支持，心系祖国家乡，在发展经济的同时关注促进越柬关系走深走实。
在磅同省，国会主席王廷惠和国会副主席阮克定见证了越南METFONE公司向磅同省赠送视频会议系统的交接仪式。（完）