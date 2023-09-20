越南国会主席王廷惠访问孟加拉国：为两国传统友好合作关系注入新活力

值此王廷惠主席对孟加拉国进行正式访问期间，越通社记者就此次访问采访了越南国会对外委员会副主任黎英俊和越南驻孟加拉国大使阮孟强。黎英俊表示，越南与孟加拉国的合作关系不断加强。双方通过代表团互访与接触增进了政治互信。双方建立了经济、文化、科技混合委员会等许多重要合作机制。经贸合作是给两国企业和人民带来实实在在利益的亮点。过去十年双边贸易额翻了两番，双方力争实现双边贸易额达20亿美元的目标。两国刚将大米贸易谅解备忘录再延长5年（至2027年）。越南国会和孟加拉国国会一直配合推动和监督两国间签署的合作协议的执行。双方定期在各国议会联盟（IPU）、亚太议会论坛、亚欧议会伙伴会议等国际议会论坛上保持配合。黎英俊透露，访问期间，双方就促进和扩大两国友好关系和各领域高效务实合作的措施交换意见。值此机会，国会主席王廷惠将出席并在促进两国经贸和投资合作的政策和法律论坛上发表重要讲话。这是两国国会首次签署合作备忘录，为双方分享立法、监督和其他领域的经验以及在国际论坛上互相支持等打下基础。与此同时，双方配合推动落实两国高级领导人于2018年发表的联合声明。此次访问，两国国会还将宣布建立两国友好议员小组。此外，国会主席王廷惠将与孟加拉国各政党就促进关系的措施进行讨论，重申越南国会与孟加拉国国会合作的承诺。*越通社驻孟加拉国大使阮孟强就两国国会乃至两国合作关系表示，50年来，越孟在政治、外交、经济、文化、科学、教育、国家安全国防等各个领域的传统友好关系日益发展。两国议会合作关系取得许多丰硕成果，为推动越孟政党外交、公共外交和民间外交三大支柱上发挥了重要作用。在双边合作框架下，两国国会继续保持密切配合，在地区和国际议会论坛上相互支持。阮孟强表示，越南与孟加拉国仍有很大的余地可挖。双方需要充分挖掘两国在50年来的传统友好关系的潜力。孟加拉国是越南在各个领域的潜在合作伙伴。阮孟强表示，此次访问具有重要意义，为两国多方面传统友好关系注入新活力。访问期间，两国国会将签署合作协议；正式公布成立两国友好议员小组；就促进政治外交、经贸投资合作等领域的合作深入交换意见。访问期间，王廷惠将在孟加拉国外交学院发表讲话，见证两国企业在越孟经贸投资合作法律政策论坛上各项合作文件的签署。（完）