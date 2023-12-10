越南国会主席王廷惠访泰期间继续开展系列活动

据越通社特派记者报道，12月9日下午，在访问泰国期间，越南国会主席王廷惠已会见旅泰越南人社群。代表旅泰10多名越侨的600名参加见面会。

旅泰越南人总会会长阮玉辰和泰国越南企业家协会主席胡文林在见面会上已向王廷惠汇报了旅泰越侨和越侨企业情况，感谢党、国家和国会对旅泰越侨和越侨企业和企业家的关注，同时提出各意见各建议。

王廷惠表示，越泰两国在历史、文化和宗教等方面拥有许多相同之处。泰国是东盟地区内与越南建立战略伙伴关系的首个国家。在各场会见和会谈中，泰国王、皇后、总理、国会主席、上议院议长等都一致认为越南与泰国应尽早在不久的未来将双边关系提升至全面战略伙伴关系。

目前泰国是越南在东南亚地区第一大贸易伙伴，第二大投资来源国。2022年双边贸易额达220亿美元，双边已提出将双边贸易额提升至250亿美元的目标。

王廷惠对阮玉辰和胡文林所提出的意见和建议表示赞同，强调党、国家一直为旅外越侨归国探亲和投资创造便利条件。最近，国会已通过向所有国家的公民签发电子签证，期限从30天提升至90天，拘留时间从15天提升至45天。

王廷惠还表示，访问期间，双方已一致同意加强两个经济体的对接合作，尤其是在双方拥有互补性领域的合作，已营造具有战略性、高附加值的供应链；解除贸易壁垒已实现共赢。

趁此机会，王廷惠向旅泰越侨子女赠送了100部越南语教材。

*当天，王廷惠造访了泰国乌隆他尼皇家大学。该大学已同越南岘港、广平、广治、太原和奠边等省市的教育机构签署合作计划。特别，值此成立100周年，11月1日，该所大学已成立越南学中心。

王廷惠表示，这是访问泰国期间所造访的第二所大学，高度评价该大学与越南的合作活动和成立越南语专业。特别是，乌隆他尼皇家大学刚成立的越南学中心在政治、文化等方面具有重要意义，成为两国教育合作的成果之一。王廷惠表示相信，该中心将成为向泰国公众提供关于越南语言、文化和风土人情等知识和信息的可信赖和权威地址，为促进和加强两国良好合作关系做出贡献。

王廷惠同时表示希望乌隆他尼皇家大学继续为正在该校就读的越南学生创造便利条件，促进各项越南语教学活动和与越南各所教育机构的合作。

期间，王廷惠一行造访了越南学中心。

此前，王廷惠一行还参观了乌隆府博物馆。

*9日当天，越南国会主席王廷惠会见了乌隆府府尹湾仔孔卡盛（Wanchai Kongkasem）。（完）