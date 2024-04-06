越南国会主席王廷惠访华：提升越中全面战略合作伙伴关系水平

应中国全国人大常委会委员长赵乐际邀请，越南国会主席王廷惠率越南高级代表团于4月7日至12日对中国进行正式访问。这是王廷惠以越南国会主席身份首次访华，也是越共十三大和中共二十大后以及中共中央总书记、国家主席习近平于2023年12月访越期间双方发表关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明之后，两国立法机构领导人首次直接会晤。

此次访问是在2023年两国庆祝建交73周年（1950年1月18日~2023年1月18日）和建立全面战略合作伙伴关系15周年（2008~2023年）的背景下进行的。此访有望产生溢出效应，为越中关系发展注入强劲动力。

传统友好关系不断得到培育

越中互为邻国，在文化、社会等方面有着许多相同之处。两国于1950年1月18日建立外交关系。74年来，越中关系历经风风雨雨，稳步前进，其中友谊与合作成为主流。

自1991年实现关系正常化以来，越中关系在政治、经济、文化、安全、国防等各个领域的合作日益走向纵深。高层交往和接触频繁进行、形式多样且灵活。双方先后于1999年和2005年决心按照“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的精神发展两国关系。2008年，双方建立越中全面战略合作伙伴关系框架，这是越南同世界各国关系中最高、内涵最深、最广的合作框架。中国也是第一个与越南建立这一合作框架的国家。

两国建立全面战略合作伙伴关系15年来，两党两国关系保持持续稳健发展的势头。两党两国高层领导人的政治互信不断走向深入。

关于两国关系，越南驻华大使范星梅指出，越中在文化、政治制度、发展道路等方面有着许多相同之处。在双方共同努力下，两党两国关系保持非常积极的发展势头，在各领域取得了许多重要成就。

两国党、国家、政府、国会/人大和祖国阵线/政协领导人通过灵活形式，定期会晤和密切交流，从而增进两党两国政治互信，夯实政治基础。值得一提的是，越共中央总书记阮富仲和中共中央总书记、国家主席习近平两次历史性互访（分别于2022年10月和2023年12月进行），为两党两国不断巩固和提升越中睦邻友好与全面合作关系增添了强劲动力。

访问期间的各场会谈和会晤中最突出的一点是，双方均强调将对方国家视为外交政策的优先方向。越南将对华关系视为首要方向和战略选择，愿同中方一道努力推动两国关系稳健可持续发展，造福两国人民，为人类和平与进步事业做出贡献。中方坚持对越友好政策，将越南视为周边外交的优先方向。中方还支持越南繁荣发展、人民幸福，建设强大、独立、自主的经济，同步推进创新和工业化、现代化事业，全面融入国际社会，对地区和世界和平、稳定、发展、繁荣发挥日益重要的作用。

经贸合作成亮点

越南与中国经贸投资合作不断走向深入并取得实效，成为近年来两国关系的一大亮点。其中，中国继续保持越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场地位；越南是中国在东盟第一大贸易伙伴，也是中国在世界上的第五大贸易伙伴（仅次于美国、日本、韩国、俄罗斯）。

据越南海关的数据，2020年，两国贸易总额达1330.9亿美元；2021年达到1659亿美元；2022年达1750亿美元；2023年这一数字达1719亿美元；2024 年前 2 个月达273亿美元。

越南与中国有许多双边和多边协定，其中包括《东盟-中国自由贸易协定》（ACFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。中国正在推动加入《全面且进步的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。此外，由于地理位置接近，中国人民的消费习惯与越南人民有一些相似之处，加上传统的贸易关系，这些是越南向该市场出口商品的巨大优势。

其中，越南对华农产品出口不断扩大。中国已成为越南农、林、渔业最重要的市场之一。从水果到加工食品，越南农产品正在中国市场上立足。迄今，越南通过正贸渠道出口中国的农产品有14种，包括燕窝、地瓜、火龙果、龙眼、红毛丹、芒果、菠萝蜜、西瓜、香蕉、山竹、黑果冻、荔枝、榴莲以及百香果。

贸易专家指出，自落实《中国-东盟自由贸易协定》（ACFTA）承诺以来，中国已对包括农产品、新鲜水果在内的越南8000多种进口产品减税，这为越南企业进入广阔市场提供了许多机会。

投资方面，截至2024年3月，累计中国对越南的直接投资总额为276.4亿美元，正在越南开展4418个投资项目，在对越投资的145个国家和地区中排名第六位。仅2023年，中国将对越南投资44.7亿美元，增长77.5%，在对越投资的国家和地区中排名第四，在新批项目数量上领先（2.2万个占17%）；2024年第一季度，中国对越南新批项目数量排名第一（占比27.8%）。

文化、教育、旅游、民间交流等领域的合作，特别是越中青年交流越来越务实，有助于增进两国相互了解。 截至目前，越南60个省市已与中方缔结友好合作关系。

在旅游方面，在新冠肺炎疫情爆发之前，来访越南的中国游客人数连续多年领先，平均每3名国际游客中就有1名中国游客。目前，中国已基本恢复与越南的商业定期航班；每周有200多趟越中往返航班。中国还为疫后返华的越南学生和劳动者重发签证。2023年，赴越南的中国游客超过170万人次，2024年前3个月中国游客人数达近89万人次，比去年同期增长634.5%。

加强两国立法机构之间的合作

越南国会主席王廷惠于2024年4月7日至12日对中国进行正式访问，这是王廷惠以越南国会主席身份首次访华，也是越共十三大和中共二十大后以及中共中央总书记、国家主席阮富仲于2023年12月访越期间双方发表关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明之后，两国立法机构领导人首次直接会晤。

范星梅大使强调，王廷惠此访对于保持高层交往和接触，为两国关系指明战略方向，落实两党两国高层共识具有重要意义；证明越南将对华关系作为外交政策中的首要方向的战略选择。

此访旨在落实两国六大合作方向，特别是增进政治互信，使社会基础更加坚实，为提升两国关系水平做出贡献，造福两国人民，致力于地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展。

此外，在越南国会与中国人大关系不断稳步发展的背景下，此访将有助于深化和提高两国立法机构合作关系质效。（完）