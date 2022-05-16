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越南国会主席王廷惠礼节性拜会老挝人民革命党中央总书记、国家主席
王廷惠高兴地看到兄弟般老挝所取得的成就，并相信老挝将战胜一切挑战，胜利实现老挝人民革命党第十一次全国代表大会决议和经济社会五年发展计划，成功实施开放、经济复苏、确保宏观经济和金融稳定等措施，为劳动者提供就业机会，继续按照社会主义目标建设和平、独立、统一与繁荣的老挝。
两国领导人高度评价越老两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系近年来良好发展，并强调，今后，双方应高度弘扬密切合作与互信的传统，认真落实各项高级协议，进一步加强与提高双方在所有领域的合作效果，为两国人民带来实实在在的利益，共同想方设法解决双方重要合作项目存在的问题，配合成功举行纪念两国建交60周年和《越老友好合作条约》签署45周年等活动，为两国干部、党员和各阶层人民，特别是青年宣传越老特殊关系的历史和传统。
通伦·西苏里希望两国国会继续协调监测，以促进双边协议有效实施，加强分享经验，在各国议会联盟（IPU）、东盟议会联盟大会（AIPA）、亚太议会论坛（APPF）和法语国家议会大会（APF）等国际和地区议会论坛上密切合作与互相支持，在国际和地区问题中紧密配合，致力于和平、稳定、合作与发展。
值此机会，通伦·西苏里向越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福、政府总理范平明和其他越南党、国家领导人致以问候。（完）