越南国会主席王廷惠抵达首都德黑兰开始对伊朗进行正式访问

越通社特派记者报道，8月8日，越共中央政治局委员、国会主席王廷惠一行已抵达伊朗首都德黑兰梅赫拉巴德国际机场，开始对伊朗伊斯兰共和国进行正式访问。

伊朗议会副议长Mojtaba Zolnoori、伊朗-越南友好议员小组主席贾利尔·拉希米·贾哈纳巴迪（Jalil Rahimi Jahanabadi）、越南驻伊朗大使梁国辉等到机场迎接王廷惠一行。

按计划，访问期间，王廷惠将与伊朗高层领导举行会谈和会见；出席文化、经济、对外等活动；与越南驻伊朗大使馆干部和工作人员以及旅居伊朗越南人代表举行会面等。

王廷惠的此次访问伊朗旨在继续开展越共十三大决议中的路线，积极主动巩固和扩大政治关系基础，推动越南与伊朗在各领域，党际、国会、政府和民间交流等渠道的正式关系，推动有效、实质性合作关系，加强与各伙伴国、传统朋友的互信；为巩固与伊朗在政治、外交、经济、文化、教育、科技、农业等领域的友好合作作出贡献；推动两国部委、行业、地方实质性合作等。

王廷惠对伊朗进行正式访问是特别重要的里程碑，是王廷惠主席对该伊斯兰国家进行的首次正式访问，从而有助于增进越南国会与伊朗议会乃至两国之间在多领域的合作关系。（完）