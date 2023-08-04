越南国会主席王廷惠抵达雅加达 开始对印尼的正式访问之旅

据越通社特派记者报道，当地时间8月4日9时50分，越共中央政治局委员、国会主席王廷惠和越南国会高级代表团一行已经抵达印度尼西亚首都雅加达苏卡诺-哈达国际机场（Soekarno Hatta），开始对印尼进行正式访问和出席第44届东盟议会联盟大会（AIPA-44）。

印尼众议院议会间合作委员会主席法德利·宗（Fadli Zon）、印尼驻越南大使丹尼·阿布迪（Denny Abdi）、越南驻印尼大使谢文聪、越南驻东盟代表团团长阮海鹏大使以及大使馆工作人员等到机场迎接。

这是王廷惠就任越南国会主席后首次对印尼进行正式访问，是越南国会主席时隔13年对印尼进行的访问。

王廷惠对印尼进行正式访问充分体现了越南在第44届东盟议会联盟大会前夕和2023年东盟轮值主席年内对印尼和印尼会议长普安.马哈拉妮（Puan Maharani）的重视和支持；为巩固两国政治互信和两国人民之间的关系，巩固和推进两国传统友谊和战略伙伴关系日益走向深入、务实和更有效做出了重要贡献。

按议程，访问印尼期间，王廷惠将与印尼高层领导举行会谈和会晤，为今后进一步加强两国立法机构关系乃至良好合作关系做出贡献；就双方共同关心的国际和地区问题交换意见。访问期间，王廷惠将出席一些文化、经济和对外活动。

在对印尼进行正式访问期间，王廷惠将率领越南国会代表团出席在该国举行的第44届东盟议会联盟大会。

第44届东盟议会联盟大会主题为“议会主动适应，致力于稳定繁荣的东盟”，适合东盟2023年“东盟要旨：增长的中心”的主题。其中，高度重视提升东盟国家议会在国际和地区波动背景下的适应能力，同时强调对话和磋商的重要性，加强执法与立法的互联互通与配合，为巩固东盟的团结统一和核心作用做出积极的贡献。

本届大会主题体现并传递出东道国印尼提高东盟和东盟议会联盟成员国国会及议会在促进本地区和平、安全与增长，提高韧性和包容性的可持续发展，让东盟成为增长焦点，不让任何人掉队的信息。（完）