越南国会主席王廷惠抵达奥克兰开始对新西兰进行正式访问

据越通社特派记者报道，当地时间12月3日18时，越南国会主席王廷惠一行已抵达奥克兰市奥克兰国际机场，开始对新西兰进行正式访问。王廷惠是阿德里安·鲁拉斐(Adrian Rurawhe)议长的邀请访问新西兰的。

越南驻新西兰大使阮文忠，大使馆工作人员，新西兰政府代表和奥克兰市政府代表等来到机场迎接王廷惠一行。

按日程，于12月3日至7日访问新西兰期间，王廷惠将与新西兰议会议长阿德里安·鲁拉斐举行会谈，会见新西兰高级领导人，出席越新教育合作论坛和经济合作论坛，走访大使馆工作人员和与旅新越南人代表会面和参加其他重要活动。

新西兰也是越南在南太平洋地区的战略伙伴。两国在各领域的合作关系强劲发展。

受新冠疫情的严重影响， 2021-2022 年期间，双方代表团互访中断，但仍保持高层接触。两国双边合作机制以线上线下相结合形式举行。《2021-2024年战略伙伴行动计划》正在有效展开，并取得显著结果。在经济领域上，越南和新西兰同为《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域经济伙伴关系协定》（RCEP）的成员。新西兰目前是越南第36大贸易伙伴。尽管受疫情影响，但双向贸易额仍强劲增长，2021年达到13亿美元，比2020年增长26.7%； 2022年前9个月达到11亿美元，比2021年同期增长13.6%。

新西兰一直向越南提供稳定的官方发展援助资金，并同意2021-2024年阶段向越南提供2670万新西兰元的官方发展援助。

新西兰积极向越南疫情防控提供支持，其中包括提供3万剂次新冠疫苗以及提供200万新西兰元，助力越南疫后复苏工作。

两国在国防安全、教育培训、劳务、农业等领域的合作良好发展和潜力巨大。

近两年来，越南与新西兰两国立法机构之间的关系也受新冠肺炎疫情的影响，双边互访减少。未签署合作协议，但两国立法机构领导仍在国际和地区会议期间接触。

在各国议会联盟（ IPU ）、东盟议会联盟（ AIPA ）、亚太议会论坛（ APPF ）、亚欧议会伙伴会议（ ASEP ）等区域和国际议会间框架上，两国国会代表团就共同关注的地区和国际进行交流和密切协调。此外，越南第十五届国会继续成立越南-新西兰友好议会小组，并与新西兰驻越南大使馆保持信息交流。

王廷惠对澳大利亚和新西兰进行正式访问旨在落实越共十三大的外交路线，是新冠疫情结束后越南首位高层领导访问澳大利亚和新西兰，也是王廷惠上任越南国会主席一职以来的首次对两国国家进行的正式访问。（完）