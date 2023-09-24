越南国会主席王廷惠开始对保加利亚进行正式访问

保加利亚议会副议长Rositsa Kirova、保加利亚议会议长办公厅主任Nikola Nikolov、越南驻保加利亚大使杜黄龙等到机场迎接王廷惠一行。



访问期间，王廷惠将与保加利亚高级领导人举行会谈和会见，就两国和两国议会的合作展开讨论。



73年前，保加利亚是世界上最早与越南建立外交关系的10个国家之一。时任越南国会主席的阮富仲15年前曾访问保加利亚。越南国会主席王廷惠此次对保加利亚进行访问，旨在进一步巩固和加强越南国会与保加利亚议会乃至两国的多方面传统友好合作关系；促进双方在各个领域的双边合作关系；推进越南-欧盟自由贸易协定（EVFTA）的有效落实，推动保加利亚国民议会批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）；就共同关心的国际和地区问题交换意见。



可以肯定，越南国会主席王廷惠对保加利亚进行正式访问将为深化两国传统友谊、加强双边合作关系作出贡献，今后为两国企业创造更多合作机遇。通过此访，再次肯定了越南加强与保加利亚共和国合作的决心，为同保加利亚发展关系谱写新的更加美好的篇章。（完）