越南国会主席王廷惠在高棉族报孝节之际走访朔庄省爱国僧侣团结协会

值高棉族传统节日——报孝节（Sene Dolta）到来之际，正在对朔庄省进行工作访问的越共中央政治局委员、越南国会主席王廷惠10月9日下午率中央工作代表团看望慰问朔庄省越南佛教协会治事委员会和爱国僧侣团结协会。

王廷惠向朔庄省乃至全国高棉族同胞致以节日祝福和诚挚问候。报孝节是南方高棉族人民最大的传统节日。随着时间的推移，该节日已经成为南方高棉族独特的文化，为丰富越南文化内涵做出了贡献。

王廷惠对朔庄省取得的经济社会发展成就给予好评，并强调这些成就离不开爱国僧侣团结协会和信教群众的贡献。朔庄省是全国高棉族人口最多的省份（占全省人口的30%以上）。在中央的关心指导和大力支持下，朔庄省有效落实党和国家有关少数民族的方针政策。

王廷惠表示，越南党和国会已出台并即将出台多项决议和政策，以加强民族大团结。民族大团结是党和国家的战略事项，少数民族和信教群众是越南民族不可分割的部分。这是党和国家的一贯方针和政策。

王廷惠建议朔庄省佛教协会治事委员会、爱国僧侣团结协会、各位高僧大德和信教群众继续与政府携手，发扬团结协作、高度负责精神，完成经济、社会发展任务，维护社会治安秩序，呼吁广大佛教徒维护和弘扬高棉族传统美德。同时建议朔庄省党委、政府、社会团体组织深入贯彻落实党和国家关于民族宗教工作的政策。

值此机会，王廷惠一行前往南部Pali文化补习中专学校，在学校校园内的Khléang寺和第七届、第八届国会原副主席黄强塔进香。

按计划，继朔庄省之后，王廷惠一行将前往后江省和芹苴市调研指导工作。（完）