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越南国会主席王廷惠在海防市吴权郡开展选民接待活动
国会主席高度评价海防市经商投资环境改革工作以及该市干部队伍的敢想敢当精神。得益于此，该市公共投资资金有效到位，全市GRDP 增长很高。海防市成为了发展过程中的一个亮点。
国会主席对选民关于越南反腐工作的评价表示赞同，并指出，国际友人也对越南反腐工作和透明度指数的大大提升给予认可和好评。国会主席强调，越南是法治国家，所以凡事都要依法进行，政治体系中的各机构之间的配合也要非常顺畅。 因此，反腐倡廉工作取得了如此高的成绩。
关于即将召开的第十五届国会第五次会议，王廷惠表示，此次会议的法案和决议数量非常多，为18项。可能会添加更多项目。因此，此次会议将分两期举行，期间将有1周左右的休息时间，以便国会代表团有时间更仔细地研究各项目和内容。
* 同日中午，国会主席王廷惠、政府副总理陈留光、海防市委书记黎进珠、国会秘书长兼办公厅主任裴文强、工贸部部长阮鸿延等领导一同出席在禁河（sông Cấm）北岸都市区的海防市会议-表演中心和配套技术基础设施建设项目动工仪式。
该中心是一座多功能建筑，可举办国内和国际会议、研讨会、艺术表演等大型活动，总建筑面积约4.96万平方米。（完）