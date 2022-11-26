越南国会主席王廷惠圆满结束对柬埔寨和菲律宾进行正式访问并出席AIPA-43之旅

王廷惠出席第43 届东盟议会联盟大会。图自越通社

访问柬埔寨和菲律宾期间，王廷惠开展了近50个活动；会见了两国各立法机关的最高领导；拜会柬埔寨国王和王太后；会见柬埔寨首相和副首相，柬越友好协会；会见菲律宾总统和副总统；走访柬埔寨甘榜多姆省，会见两国部分地方领导等。此外，王廷惠还会见在越开展业务的菲律宾集团和企业领导；出席越南 – 菲律宾贸易投资论坛等。王廷惠走访慰问越南驻菲律宾大使馆；走访越南驻柬埔寨大使馆并与旅柬越南人社区代表举行会面。这是王廷惠就任越南国会主席后首次对柬埔寨进行正式访问；是庆祝2022年越柬、柬越友好年和越柬建交55周年的系列代表团互访活动之一。两国立法机关的高层领导已进行了广泛会谈磋商，共商未来多项合作内容，签署了越南国会与柬埔寨国会合作谅解备忘录，见证越南国会秘书处和柬埔寨国会秘书处之间的合作协议签字仪式。结束对柬埔寨进行正式访问之后，王廷惠出席在柬埔寨召开的第43 届东盟议会联盟大会并在会上发表重要讲话。在AIPA-43框架内，王廷惠与部分东盟国家和观察员国议会领导举行双边会晤。越南国会主席和越南国会高级代表团出席AIPA-43旨在继续落实积极主动、全面且深入广泛融入国际社会，提升多边外交水平的主张；同AIPA其他成员议会巩固东盟内部团结并发挥东盟的核心作用，强化AIPA和各合作伙伴之间的关系，为东盟共同体建设进程以及促进地区和平、合作与发展做出贡献。从11月23日至25日，王廷惠一行对菲律宾进行正式访问。这是2022年越南主要领导人和越南国会主席时隔16年后首次对菲律宾进行正式访问，也是菲律宾成功举行大选（2022年5月）和参众两院换届选举（2022年7月）之后首位外国国会主席对菲律宾进行的访问。在菲律宾，除了促进两国立法机关之间的合作之外，两国高层领导还就推动多个领域合作关系走深走实，为加强两国高层领导之间的关系乃至越菲战略伙伴关系做出贡献的措施深入交换意见和看法。此访的亮点之一是菲律宾众议院议长和参议院议长均通过决议，强调提升两国立法机关之间的合作层次和水平；其中决定成立菲律宾 – 越南友好议员小组。结束对柬埔寨进行正式访问，出席AIPA-43并对菲律宾进行正式访问之旅之后，王廷惠已向柬埔寨和菲律宾领导致感谢信。（完）