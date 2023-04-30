越南国会主席王廷惠圆满结束对古巴、阿根廷和乌拉圭进行的正式访问

据越通社特派记者报道，4月29日23时，越共中央政治局委员、国会主席王廷惠一行已抵达河内内排国际机场，圆满结束于4月18日至28日应邀对古巴、阿根廷和古拉挂进行的正式访问。

访问三国期间，王廷惠已开展近80个活动，各部门、地方领导开展近40个活动，所达成的中央级和地方级合作协议近30项。此次访问取得实质和全面的结果，涵盖党、国会、政府、民间交流等层面和政治外交、议会合作、经贸、投资、旅游、国防安全、司法、科技、教育培训、文化交流、艺术表演、地方间关系等领域，开启与各伙伴加强有效、务实和互利合作的新机会。

特别，此次访问已增进了高层互信，这就是今后进一步深化越南与三国关系的重要政治基础。其中，古巴十分珍重越南在物质和精神方面的切实、至情至义和及时的帮助和支持。

值得注意的是，王廷惠此次访问的结果不仅限于双边合作领域，而还扩大到国际和地区范围，东南亚与拉丁美洲、越南与南方共同市场、南南合作等。

王廷惠已同三国高层领导举行会见、会谈和接触。各国领导人都高度重视越南的地位和作用。古巴十分相信和希望继续增进与越南的特殊关系；阿根廷强调越南是战略性重要伙伴；乌拉圭将越南视为该国在亚太的头等重要伙伴，同时为该国与东盟搭建桥梁的国家。

在国际局势复杂多变的情况下，三国都将越南视为积极和稳定的因素，都希望与越南在各国际和地区论坛上加强配合，以处理当前全球性挑战，如维持和平、稳定，尊重国际法，通过磋商解决冲突，确保粮食安全、能源安全、卫生安全和应对气候变化等。

访问期间，王廷惠还与旅居三国越侨代表会面，充分体现党和国家对旅外越侨的关注有助于发挥全民族大团结，动员侨胞继续与国家保持紧密关系，为国家经济社会发展和捍卫祖国事业做出切实和有效的贡献。

此次访问就是越南高层领导就共同关心的国际和地区问题交换意见和阐明越南对各国际和地区问题的观点。

在议会合作领域，王廷惠已同三国立法机构领导签署了合作协议。三国都一致认为，议会合作就是通过每个国家立法机构的职能和任务来加强合作的重要渠道。特别，合作协议都强调加强各级，特别是高级代表团互访，加强立法工作的经验交流，配合监督所签署的各项协定和条约落实情况，深入和有效实施各项文件；在多边议会框架内加强配合，有效解决全球性挑战，为建设更加美好的世界做出贡献。

三国都以迎接国家元首规格来接待王廷惠一行，充分体现对越南国会乃至越南的友谊和重视。

王廷惠代表越南党和国家率领越南国会高级代表团对古巴、阿根廷和乌拉圭三国进行正式访问是切实开展越南共产党第十三次全国代表大会重要对外主张的一步。其就是加强与三国在内的拉丁美洲传统朋友的关系。

此次访问在古巴隆重举行纪念各重要历史事件、纪念越南与三国关系各重大纪念日等具有意义的时期举行，同时这也是沿着胡志明主席超过1个世纪前在出国寻找救国之路时已去过阿根廷首都布宜诺斯艾利斯和蒙得维的亚的足迹之行程。（完）