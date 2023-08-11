越南国会主席王廷惠圆满结束出席AIPA-44和访问印尼、伊朗两国之行

据越通社特派记者报道，11日上午，越共中央政治局委员、国会主席王廷惠和越南国会高级代表团已回到内排机场，圆满结束于8月4日至10日应邀对印度尼西亚进行的正式访问、出席第44届东盟议会联盟大会（AIPA-44）和对伊朗进行正式访问之行。

在印尼和伊朗两国，王廷惠一行已开展约60项活动。王廷惠已同印尼和伊朗两国高级领导举行会谈和会见；出席一些文化、经济和对外活动，在两国各政策研究机构发表重要讲话；与越南驻两国大使馆工作人员和越侨会面。

王廷惠对印尼进行正式访问和出席AIPA-44的目的在于展现越南对AIPA-44主席、2023年东盟轮值主席国——印度尼西亚的重视和支持；为巩固两国之间的政治互信做出重要贡献，推动两国传统友谊和战略伙伴关系走向深入、务实和高效。

两国领导已签署越南国会与印尼国会之间的合作协议。此外，在各场双边会晤上，两国高级领导已就在双边和多边框架加强两国乃至两国立法机构之间的合作方向交换意见；就共同关心的国际和地区问题交换看法。

王廷惠此次访问伊朗恰逢两国建立外交关系50周年和越南国会主席农德孟1999年访问伊朗25周年之际进行。

王廷惠与伊朗高层领导人举行了多场会谈和会见。双方讨论了在两国建交50周年之际加强合作关系的措施，其中包括推动两国立法机构签署新的合作协议等。

在印尼和伊朗期间，王廷惠出席了吸引众多企业参加的双边经贸和投资合作论坛。

访问期间，王廷惠见证了两国部委、企业间合作文件的签署，其中包括越南最高人民检察院与伊朗司法部的《刑事司法互助协定》，以及在农业、文化、体育、质量评估标准、贸促等领域的多项合作谅解备忘录和协议。王廷惠还出席了胡志明市至印尼首都雅加达直飞航线的开通仪式。

越南国会主席王廷惠率领的国会高级代表团对印度尼西亚共和国和伊朗伊斯兰共和国进行正式访问，并出席AIPA-44大会，旨在进一步落实越共十三大决议中的对外路线，即积极主动巩固和扩大政治关系基础，推动越南与印尼和伊朗在党际、国会、政府和民间等各渠道上的高效、务实合作关系，进而 加强与伙伴国的政治互信，彰显越南参与包括AIPA在内的多边合作机制的主动、积极、负责任精神。

越南国会主席王廷惠此次访问彰显越南重视和优先促进与亚洲和中东地区传统伙伴的友好合作关系的主张。（完）