越南国会主席王廷惠启程对孟加拉国和保加利亚进行正式访问

陪同王廷惠主席访问的有：越共中央委员、越南国会秘书长、国会办公厅主任裴文强，越共中央委员、越南国会对外委员会主任武海河，越共中央委员、国会科学技术与环境委员会主任黎光辉；越共中央委员、乂安省国会代表团团长蔡青贵；外交部副部长黎氏秋恒；公安部副部长黎文线；工贸部副部长潘氏胜；计划与投资部副部长陈国方等。



越南国会主席王廷惠此访旨在推动越共十三大和越共中央政治局确定的有关实行独立自主、对外关系多样化、多边化的外交政策落地实施；促进越南国会与孟加拉国和保加利亚国会的合作关系；增进越南与孟加拉国友谊，再次重申越南对越保传统友好关系的重视。





对于孟加拉国，此次访问恰逢两国建交50周年（1973~2023），在越孟关系正处在良好发展时期进行，有助于巩固和扩大两国在各个领域的务实高效友好合作关系；兑现越南国会与孟加拉国会合作的承诺。这是两国恰逢建交50周年举行的最重要政治外交活动，是越南国会主席首次对孟加拉国进行访问，也是2018年以来对孟加拉国进行访问的越南最高领导人。



73年前，保加利亚是世界上最早与越南建立外交关系的10个国家之一。时任越南国会主席的阮富仲15年前曾访问保加利亚。越南国会主席王廷惠此次对保加利亚进行访问，旨在进一步巩固和加强越南国会与保加利亚议会乃至两国的多方面传统友好合作关系；促进双方在各个领域的双边合作关系；推进越南-欧盟自由贸易协定（EVFTA）的有效落实，推动保加利亚国民议会批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）；就共同关心的国际和地区问题交换意见。（完）