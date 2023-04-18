越南国会主席王廷惠启程对古巴、阿根廷和乌拉圭三国进行正式访问

应古巴全国人民政权代表大会(国会)主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯(Esteban Lazo Hernandez)、阿根廷共和国众议院议长塞西莉亚·莫罗 (Cecilia Moreau)和乌拉圭东岸共和国参议院议长贝亚特里斯·阿希蒙(Beatriz Argimón Cedeira)的邀请，4月18日上午，越南国会主席王廷惠已离开河内，启程对古巴共和国、阿根廷共和国和乌拉圭东岸共和国进行为期10天（于2023年4月18日至28日）的正式访问。

陪同王廷惠出访的有：越共中央委员、国会副主席陈光方大校；越共中央委员、国会秘书长、国会办公厅主任裴文强；越共中央委员、国会对外委员会主任武海河；越共中央委员、建设部部长、越南-古巴政府间委员会越方主席阮青毅；越共中央委员、文化体育旅游部部长阮文雄；越共中央委员、科技部部长黄成达；越共中央委员、中央宣教部常务副部长赖春门；越共中央委员国防部副部长范怀南上将；越共中央委员、公安部副部长黎国雄中将；越共中央委员、广治省委书记、省国会代表团团长黎光松等。

此外还有：越共中央候补委员、胡志明共产主义青年团中央委员会第一书记裴光辉；外交部副部长何金玉；越南驻古巴大使黎青松；各中央部位、机关和与古巴拥有合作计划和签署合作文件的地方等领导代表。（完）