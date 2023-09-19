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越南国会主席王廷惠出席2023年越南经济社会论坛开幕式并发表重要讲话
该论坛由越南国会经济委员会、越共中央经济部、胡志明国家政治学院、越南社会科学翰林院等四个机构联合举办。400多名代表在国家会议中心直接出席论坛。论坛主会场还与许多国内外科学院、大学院校等的分会场视频连线。
国会主席王廷惠在开幕式上致辞时强调，越南经济社会论坛是国会举行的年度活动。2021和2022年经济社会论坛取得的成功已提供许多宝贵的经验教训、拥有较高实践性科学论据，为研究、调控，尤其是国家管理机关的政策制定工作提供有益信息。
王廷惠表示，经过各危机、困难和挑战，我们更充分意识到经济发展中的内力、弹性和自主性的重要性的决定性作用。从3年来应对疫情、各困难和挑战的实践中获得的最重要的经验教训之一就是建设和推动强大内力，有效应对各挑战和外部不确定性因素。
从此情况下，国会常委会已审议和决定选择“增强内生能力—为增长和可持续发展创造动力”为今年经济社会论坛的主题。
为期一天的论坛将举行两场专题讨论会。其中，第一专题讨论会的主题是：“加强内力、疏通资源、支持企业渡过难关”。第二专题讨论会的主题为：“新形势下提高劳动生产率，确保社会保障”。
王廷惠表示，根据所提出的建议、意见和解决措施，在论坛结束后，组委会将编制汇总报告并提交国会、政府、有关部门和地方，及时服务将于10月23日开幕的第十五届国会第六次会议，国家经济社会发展主张和政策制定和实施工作。（完）
国会主席王廷惠在开幕式上致辞时强调，越南经济社会论坛是国会举行的年度活动。2021和2022年经济社会论坛取得的成功已提供许多宝贵的经验教训、拥有较高实践性科学论据，为研究、调控，尤其是国家管理机关的政策制定工作提供有益信息。
王廷惠表示，经过各危机、困难和挑战，我们更充分意识到经济发展中的内力、弹性和自主性的重要性的决定性作用。从3年来应对疫情、各困难和挑战的实践中获得的最重要的经验教训之一就是建设和推动强大内力，有效应对各挑战和外部不确定性因素。
从此情况下，国会常委会已审议和决定选择“增强内生能力—为增长和可持续发展创造动力”为今年经济社会论坛的主题。
为期一天的论坛将举行两场专题讨论会。其中，第一专题讨论会的主题是：“加强内力、疏通资源、支持企业渡过难关”。第二专题讨论会的主题为：“新形势下提高劳动生产率，确保社会保障”。
王廷惠表示，根据所提出的建议、意见和解决措施，在论坛结束后，组委会将编制汇总报告并提交国会、政府、有关部门和地方，及时服务将于10月23日开幕的第十五届国会第六次会议，国家经济社会发展主张和政策制定和实施工作。（完）