新闻
越南国会主席王廷惠出席2023年国家旅游年开幕式
越南政府副总理陈流光指出，今年的主题是“平顺-绿色荟萃”，彰显越南不仅发展单纯的旅游业，而更重要的是发展可持续的“绿色”旅游业，从而强调了党的一贯主张，即经济发展必须与自然相协调，不以牺牲环境来换取经济增长。
陈流光副总理表示，相信平顺省将充分利用实力，把干旱自然天气化为其旅游品牌：蓝海、白沙、金色阳光的海洋旅游产品。
陈流光副总理强调，我们将继续坚定多年来越南旅游业乃至越南国家在国内外游客心中创造的可持续价值，那就是“越南——安全的国家”、“越南——安全、友好、有吸引力的目的地”、“友好、和平、合作、好客的越南”等形象。
平顺省位于越南中部沿海地区最南端，拥有宝贵的自然景观和独特的沿海沙丘生态系统，在5.2万平方公里的领海中有许多保持原始美的大小岛屿。不仅如此，平顺省还拥有许多革命历史文化遗迹，以及富有民间文化特色的庙会和独特而精致的饮食文化。
据组委会介绍，2023年国家旅游年期间，平顺省将与国内41个省市联合举办200多场具有吸引力的省际和国际规模的文化、体育和旅游活动，从而推广越南物质文化遗产和非物质文化遗产和特色的旅游产品，向国内外游客传递平顺以绿色发展、可持续发展和环境友好为支柱的信息，为建设万古长青、和平、繁荣、幸福的越南做出贡献。（完）