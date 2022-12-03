越南国会主席王廷惠出席越澳经济合作论坛 会见亚洲协会和澳大利亚领先企业家

当地时间12月2日下午，正在访问澳大利亚的越南国会主席王廷惠已在维多利亚州墨尔本市皇家墨尔本理工大学(RMIT)出席了越澳经济合作论坛。

墨尔本市市长莎莉·凯普（Sally Capp）在论坛开幕式上致辞时强调，近半个世纪以来两国关系呈现良好发展势头，对两国良好的友好关系感到自豪，教育合作是两国的亮点，在墨尔本的越南留学生数量较多。旅居维多利亚州的越南人社群超18万人，因此在该州越南语较为普遍。

莎莉·凯普认为，两国教育合作关系蓬勃发展，RMIT 22年来在越南有效运营，维多利亚州政府希望进一步扩大该关系。目前，墨尔本市已成立越澳政策研究院，并城市可援助越南企业前来投资兴业。

维多利亚州负责东南亚地区事务高级专员丽贝卡·豪尔(Rebecca Hall)强调，越南是该州的头等优先。他同时表示，在两国领导公布今后将提升双边关系水平的计划后该州已做好各方面的准备。目前， 越南已恒威维多利亚州十分重要的市场，其中工业是重要合作领域。此外，澳大利亚企业十分关注美容、卫生、母婴保健和幼儿园等领域。

越南计划与投资部副部长陈国方，工贸部部长陈国庆在论坛上已介绍了越南当前情况，所面临的困难和挑战和正迎来的机遇。

越南与澳大利亚投资和贸易合作关系已取得一定成果，为两国经济关系发展做出巨大贡献。两国已签署多项涵盖不同领域的合作协议，均为许多新一代自贸协定的成员，为推动双边经济合作打下便利法律基础。最近两国已通过加强越澳经济合作战略，援助实施越澳共同目标，将双边投资增加一倍并成为彼此十大贸易伙伴之一。

越南希望澳大利亚企业继续研究和扩大对越南人力资源、数字化转型、高科技农业等越南优势领域。越南鼓励各家企业在遵守两国法律的基础上研究和扩大对澳大利亚的投资。

论坛上，计划与投资部副部长陈国方已回答澳大利亚企业设计越南政府关于适应气候变化的九龙江三角洲地区发展的第120号决议、当前越南服务经济等的提问。越南企业代表也谈到他们在墨尔本投资兴业过程中的困难和便利。

越南国会主席王廷惠在论坛上发表讲话时强调，两国可信赖和良好的政治关系是越澳两国在各领域全面合作发展的基础。民间交流也助推两国旅游。他同时认为旅澳越南人社群和在澳的越南留学生就是两国友谊的使者。

2023年，两国将纪念建交50周年，建立战略伙伴关系5周年，双方正力争在未来适合时候提升关系水平。

关于两国当前的经贸关系，王廷惠表示，今年两国双边贸易额达约150亿美元，澳大利亚是越南第七大贸易伙伴。越南也成为澳大利亚第十大贸易伙伴。201年，尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，但双边贸易额仍增长近50%，今年前10月增长30%。然而该数字仍未相称与两国潜力。据官方统计数据，澳大利亚企业和投资者对越南的投资资金约19亿美元，越南企业对澳投资约6亿美元。

王廷惠表示希望论坛将有助于推动两国贸易和投资合作。同时强调，两国政府、国会/议会将出台各框架、政策和体制，以向各家企业提供援助。但最重要的因素仍是企业和投资者的行动。

尽管论坛上没有达到合作谅解备忘录，但王廷惠认为只要一个投资设想也可以成为显示。越南一直完善体制，改善经商投资环境，不断努力吸引外国投资者前来投资兴业。

趁此机会，王廷惠希望更多澳大利亚企业赴越南寻找投资机会，表示期望更多类似论坛将得到举行和出席论坛的人将成为“鸟群领袖”，为两国经贸和投资关系注入动力和活力。

*当地时间12月2日，越南国会主席王廷惠在维多利亚州墨尔本市会见了亚洲协会（Asia Society）领导和获澳大利亚政府任命为“领先企业家倡议”的3名领先企业家。

据越通社特派记者报道，王廷惠高度评价澳大利亚政府成立“领先企业倡议”组织，旨在实现两国经济合作增长战略的倡议；强调有效实施该倡议市加强两国合作的方式之一。

王廷惠强调，越南高度评价澳大利亚在地区和世界上的作用和地位，希望澳大利亚继续增加其在越南经济的存在和将有更多越南企业和投资者赴澳大利亚投资兴业，对澳大利亚三名领先企业家一年来已为促进两国企业家的对接开展切实和具体的活动表示欢迎。王廷惠表示相信未来将有更多澳大利亚企业赴越投资。

亚洲协会首席执行官菲利普·伊瓦诺夫(Philipp Ivanov)表示，“领先企业家倡议”是澳大利亚政府旨在推动越澳两国企业直接合作，为双边贸易增长做出贡献的倡议。澳大利亚政府已任命三名经验资深、有威望、曾在越南投资的领先企业家，以激励更多澳大利亚企业赴越投资，援助政策动员和与两国地方政府进行对话。该倡议已受到许多企业家、大学、政策研究院等的响应和参加。

三名领先企业家之一的首席执行官Aurecon Louise Adams表示，被任命为“领先企业家倡议”的领先企业家之一已让他更加了解近50年来的两国关系并能直接为开展加强两国经济合作战略做出贡献。他同时认为两国关在多领域系日益蓬勃发展。一年来，该倡议已与越南各伙伴开展多项工作。各成员都希望为加强两国关系做出更多贡献。

王廷惠建议“领先企业家倡议”组织更多澳大利亚企业家代表团直接赴越南，倾听越南政府、国会、各部门和地方的意见。王廷惠表示愿倾听来自各协会、企业家的意见，从而营造最好的营商投资环境，同时建议该倡议继续与越南各部门和行业保持密切配合，组织更多企业家代表团赴越了解越南投资环境和寻找合作机会。

王廷惠强调，越南对包括澳大利亚企业在内的外国投资者充满吸引力。领先企业家承诺将鼓励更多该国企业赴越投资并向两国政府提出更多切实的建议，旨在推动两国关系。

*当地时间12月3日上午，国会主席王廷惠造访了斯威本科技大学，同该大学领导进行座谈，与在该大学就读的越南留学生亲切交谈。（完）