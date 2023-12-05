越南国会主席王廷惠出席第一届柬老越三国国会高层会议开幕式并发表讲话

据越通社特派记者报道，12月5日上午，第一届柬埔寨-老挝-越南三国（CLV）国会高层会议在老挝首都万象开幕。会议吸引三国国会、各部门代表，世界银行、联合国开发计划署、亚洲开发银行、日本国际协力机构（JICA）、韩国国际合作机构(KOICA)等机构的代表出席。越南国会主席王廷惠应邀率领越南国会高级代表团出席会议。

老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）出席会议并发表指导性讲话，其中高度评价三国国会继续开展全面合作，援助各国政府推动经济社会发展，确保三国乃至柬老越发展三角地区社会安全。通伦·西苏里强调，会议在国际和地区复杂难料，对三国安全和发展产生深刻影响的背景下举行，展现出三国国会合作的决心，有助于增进互相了解，助推三国，尤其是柬老越发展三角区的合作，缩小发展差距，消除贫困，推动可持续发展，进而将三角区发展成为地区典型的发展区。通伦·西苏里建议三国国会继续提高国会的作用。

老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane）在会议开幕式上发表讲话时强调，在国际和地区机遇与挑战并存的背景下，近十年三国国会之间的合作成就的基础上，三国国会应继续推进三国之间的团结友谊关系，加强经济、文化、社会合作。他同时高度评价三国在政治、对外、经济-文化-社会、环境-气候变化、安全和国防等领域取得的成就，为柬老越发展三角区增长创造便利条件。

赛宋蓬·丰威汉表示相信，出席会议代表将围绕“加强议会在促进柬埔寨、老挝和越南三国之间的全面合作中的作用”的主题深入讨论加强国会合作的措施，助推经贸发展，保护环境，跨国犯罪打击合作、完成勘界立碑、寻找失踪部队、确保三国乃至柬老越三角区各地方社会安全。

在会议第一次全体会议上，三国国会主席评价说，三国国会高层会议有助于进一步深化三国团结友好和全面合作关系。三国国会主席强调进一步深化议会合作，旨在保持三国国会之间的紧密、互利合作，从而培育三国团结友谊，推动在各领域的全面合作等的承诺。

特别，三国国会强调了国会在应对全球挑战，解决存在问题，推动实施各协议和联合项目，造福三国乃至柬老越三角区的人民中的监督作用。

会议还听取了老挝计划与投资部部长代表柬老越三角区联合协调委员会报告了2010-2020年柬老越三角区经济社会发展总体计划实施情况和制定到2030年柬老越三个经济体对接总体计划的具体措施以及柬老越三角区旅游发展计划（2020-2025年阶段，远期至2030年）。柬埔寨国会代表还汇报了三国国会代表团于今年九月对柬老越三角区各地方的考察结果报告。

越南国会主席王廷惠在第一次全体会议上发表讲话时强调了三国之间的团结友谊、密切关系和政治互信是宝贵财富，在三国国家建设、捍卫和发展事业中具有长期战略意义。越南始终将其视为越南对外政策中的战略任务和第一优先。

王廷惠强调成立柬老越三国国会高层会议机制是三国合作历史中的重要里程碑，标志着将三国立法机构之间的合作提升至最高级别。

王廷惠同时已提出加强三国国会之间的合作的措施。在政治对外方面，三国国会继续一道努力维护、培养和增加三国传统友谊、特殊团结的战略附加值。

三国立法机构加强在完善体制、颁布法律政策，援助各国政府发展经济社会、确保国防安全中的合作；在各国际和地区框架和场合，尤其是在各国议联、亚太议会论坛、东盟议会联盟等议会合作机制之间的密切配合和互相给予支持，有助于建设东盟共同体，推动湄公河次区域合作。

在经贸和投资方面，三国国会继续对所签署的合作文件实施效果进行监督，谈判签署新文件，为双边和三国之间的合作创造全面、同步和便利的法律框架，为三国经济合作创造突破口；注重柬老越三角区特殊政策和机制。

在文化社会方面，三国国会配合，对为旅游发展创造便利条件工作进行监督，促进“三国一目的地”模式，推动卫生、教育培训、文化交流等领域的合作，为推动三国年轻一代关于三国友好关系的教育做出贡献。特别三国国会注重建议各国政府为越裔、老裔和柬裔社群在各自国家生活、学习和工作创造便利条件。

在环境和气候变化方面，三国国会加强配合，就通过各项法律和与伙伴关于环境、水资源，尤其是有效、可持续管理和利用湄公河水资源的合作，为湄公河沿河国家的共同利益带来利益等交换意见。三国国会鼓励各国政府和有关各方推动实施全球可持续发展目标，应对气候变化。

国防安全方面，三国继续互相支持确保各自国家稳定、秩序和安全，不让任何力量使用本国领土来反对第三国。三国立法机构为推进尽早完成三国之间陆地勘界立碑工作创造便利条件。

世行、联合国开发计划署、亚行、日本国际协力机构（JICA）、韩国国际合作机构(KOICA)等机构的代表高度评价三国国会之间的合作，助推柬老越三角区各地方的互补合作；这些机构同时承诺继续援助三国实现可持续发展，为维持地区和平、稳定和合作做出贡献。

*在第一届柬埔寨-老挝-越南三国（CLV）国会高层会议开幕前，越南国会主席王廷惠同老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane）和柬埔寨国会主席昆索达莉（Khuon Sudary）礼节性拜会了老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）。（完）