新闻 越南国会主席王廷惠出席得农省重新立省20周年纪念典礼 24/03/2024 3月23日晚，越共中央政治局委员、越南国会主席王廷惠在嘉义市出席得农省重新立省20周年（2004年1月1日—2024年1月1日）暨嘉义市解放日49周年（1975年3月23日—2024年3月23日）纪念典礼。 越共得农省委书记、得农省国会代表团团长吴清铭在纪念典礼上致辞，回顾了得农省的英雄历史和悠久文化传统。重新立省20年来，得农省摆脱了贫穷落后的省份地位，在建设发展的征程上取得了决定性的成就，经济增长率始终保持在较高水平，地区生产总值规模扩大了12倍，社会发展总投资资金增加20倍；人均收入比2004年增加13倍。得农省的发展潜力和地位得到肯定，全省各少数民族人民的生活不断改善。出席纪念典礼，越南国会主席王廷惠代表党和国家领导人向得农省党委、政府和各族人民授予一等独立勋章。越南国会主席王廷惠发表讲话。图自越通社国会主席王廷惠在纪念典礼上发表讲话时强调，得农在西原地区乃至越南全国的社会经济、国防安全中占有非常重要的地位。作为一块具有丰富文化特色的土地，拥有铜锣文化空间和世界地质公园两项国际公认遗产，此外良好气候和土壤，使得得农省具备发展农业和旅游业。此外，得农省还具有许多潜力和优势，特别是铝土矿矿物，发展成为铝土矿-氧化铝-铝及铝后产品的国家铝工业中心。国会主席王廷惠表示，作为拥有40个兄弟民族杂居的地方，得农省要集中资源关注、发展经济社会，改善少数民族群众生活；落实好少数民族土地政策等。国会主席王廷惠代表党和国家领导人对得农省党、政府和各族人民20年来建设发展取得的巨大成就表示热烈欢迎、祝贺和赞扬，其积极有效地为国家近40年革新成果作出贡献。（完）