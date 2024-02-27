越南国会主席王廷惠出席关于国会和人民议会主题歌曲创作活动启动仪式

2月27日下午，纪念越南国会首次大选80周年组委会和文化艺术小组在国会大厦举行关于国会和人民议会主题歌曲创作活动启动仪式。

国会主席王廷惠和各位国会副主席以及其他代表共同按下按钮启动关于国会和人民议会主题歌曲创作比赛。

今年关于国会和人民议会主题歌曲创作活动的目的在于吸引众多专业和业余作曲家参与，发挥其才华和创造力，创作出思想和艺术内容丰富、生命力长、与岁月同在的音乐作品，清晰地描绘了越南民族基业、地位和威望以及当选代表机构在建国卫国事业中起着历史作用和使命，表达了全民对党、国家和国会对国家革新事业的意愿、情感和信心。

获选的歌曲将在大众媒体上广泛传播，并在纪念越南国会首次大选80周年集会上演唱。

组委会将颁发1个特别奖、3个一等奖、5个二等奖、9个三等奖、15个优秀奖、1个令人印象深刻歌曲奖和1个最具传播力歌曲奖。

参赛作品的接收时间从启动仪式当日起至2024年12月10日下午5点（邮寄作品以邮戳为准）。接收作品的地址包括国会办公厅信息司（河内市巴亭郡雄王街22号，邮件地址：linhpham99818@gmail.com）和越南作曲家协会（河内市还剑郡陈兴道街51号，邮件地址vanphonghoinhacsivietnam@gmail.com）。

预计，颁奖仪式将于2025年第一季度举行。（完）