越南国会主席王廷惠出席促进越南与伊朗经贸投资合作的政策与法律论坛

越通社特派记者报道，在对伊朗伊斯兰共和国进行正式访问的框架内，当地时间8月9日上午，越南国会主席王廷惠出席促进越南与伊朗经贸投资合作的政策与法律论坛并发表讲话。该论坛由越南工贸部、越南驻伊朗大使馆与伊朗商业、工业、矿业和农业商会协调举办。

在论坛上，伊朗商业、工业、矿业和农业商会（ICCIMA）会长侯赛因·塞拉赫瓦尔齐(Hossein Selahvarzi) 先生发言欢迎越南国会主席王廷惠和越南国会高级代表团对伊朗进行正式访问并出席论坛。 他表示越南和伊朗两国的经贸合作潜力巨大。越南市场和伊朗市场是互补的，两国政府和国会支持两国经贸合作。但目前双方经贸合作与两国政治外交关系不相称，需要双方做出更多努力，寻找促进合作的解决方案。

伊朗国会采矿和工业委员会主席塔拉尔·波什蒂（Talar Poshti）表示，伊朗国会和政府都提出解决困难的方案。伊朗长在试试促进与越南合作的多项方案和计划，必将促进两国经贸与投资合作发展。

伊朗国会经济委员会主席朴尔.易卜拉希米（Pour Ebrahimi）先生表示对越南经济社会发展成就印象深刻；重申伊朗政府和人民愿与越南发展经贸合作关系。朴尔.易卜拉希米（Pour Ebrahimi）先生表示希望越南国会主席王廷惠此访为两国经贸合作开启新篇章。

越南国会主席王廷惠在论坛上发表讲话时强调，这是此次对伊朗进行正式访问框架内的一项重要活动。越南国会主席王廷惠认为，越伊关系日益良好发展，其体现在三个方面：相互感情和相互尊重；从政治、外交到经济、贸易、文化等多方面发展；双方在多边论坛上积极合作与相互支持。

国会主席王廷惠指出，越南和伊朗的经济不直接竞争，而是相互补充和相互支持。越南高度评价伊朗在地区的地位和作用，特别是伊朗在科学技术、经济规模、人口规模、创新创业等领域的潜力。两国可以充分合作，建立与两国良好政治外交关系相称的经济、贸易和投资合作关系。

越南国会主席王廷惠表示相信，在两国工商界的努力下，在两国国会和政府创建的基础上，两国经济、贸易和投资合作关系将越来越蓬勃发展。（完）