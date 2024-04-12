越南国会主席王廷惠出席促进越南与中国投资贸易合作政策法律论坛

越通社特派记者报道，在对中国进行正式访问期间，4月10日下午，越南国会主席王廷惠出席在上海市举行的促进越南与中国投资贸易合作政策法律论坛。

越南国会主席王廷惠在论坛上发表讲话明确指出了促进越南与中国加强经济、贸易和投资领域合作的因素，包括：两国都是开放型经济体，出口发挥着重要作用，具有适应国际贸易原则能力；两国经济相容、联动、互补；双方在命运共同体、一带一路、全球发展、全球安全、全球文明等诸多合作机制中认识一致、相互支持等。

双方还继续成为许多多边合作机制的积极成员，如东盟与中国合作机制、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEF）以及许多已经签署的投资激励与保护机制等。越南国会主席王廷惠认为，越中两国企业有充分的法律框架和有利条件开展贸易对接与合作，成为地区和全球供应链中重要的环节。

本着这一精神，国会主席王廷惠提出了一系列进一步发挥双方潜力和优势的方向，使经贸和投资合作真正成为越中两国合作的支柱。一是加强两国国会、政府和地方合作。二是本着“双赢、共赢”的精神促进两国经济互联互通。三是越南欢迎中国和上海投资者来越南投资。四是推动政府对政府（G2G）、协会对协会、企业对企业（B2B）合作机制。五是中方有关机构继续为双边合作活动创造有利条件。

国会主席王廷惠申明，越南国会致力于始终倾听并建立透明、公平和全面的法律框架，为广大外国投资者和中国企业在越南投资创造有利条件，并取得成功。

在论坛上，两国各部委、地方和企业领导就双方经济社会发展政策、招商引资战略方向和合作潜力等议题进行了深入交流和交换信息。

在论坛框架内，越南国会主席王廷惠和代表们出席了开通飞往中国航线10周年（2014-2024年）纪念典礼并宣布开通从越南胡志明市至中国西安的直达航线。（完）