越南国会主席王廷惠会见韩国前国会议长朴秉世

王廷惠表示，2023年是越韩关系中非常特殊的一年，越南在年初迎来了韩国国会议长对越南进行的正式访问。最近，韩国总统又率领韩国企业家代表团对越南进行了国事访问。两国议会合作完全可以成为世界议会关系的典范。

朴秉世高度评价王廷惠主席在促进两国关系的贡献。他回顾了疫情期间，王廷惠对韩国进行的正式访问。此访期间双方签署的各项谅解备忘录正在落地见效，为两国带来实实在在的利益。双方一致认为，两国政府应尽快落实2021年12月签署的社会保险协议，以促进季节工和假期工领域合作。双方共同讨论了两国需要进一步加强合作的领域，包括建立有效机制，推动两国贸易向平衡、可持续方向发展。双方还讨论了加大韩国对越南的官方发展援助、支持越南运营VKIST研究所、鼓励韩国大型企业在越南开设创新中心和研发中心、支持越韩学生交流活动，推动两国在能源公平转型、数字化转型、数字经济、半导体等新的潜在领域合作以及签证政策等问题。值此机会，王廷惠介绍了越南国会刚刚通过的新签证政策。该政策自8月15日起生效，为包括韩国公民和专家在内的外国公民入境越南创造了非常有利的条件。王廷惠再次邀请韩国国会派代表团出席将于9月在越南举行的第九届全球青年议员大会。朴秉锡强调，各国青年议员之间的交流与合作对巩固和加强各国议会之间的可持续关系非常重要。

当天，越南政府副总理黎明慨在政府总部会见了来访的韩国前国会议长朴秉锡（Byeong-seug）一行。



黎明慨表示，建交30多年来，越南与韩国关系取得了长足进展。两国政治互信不断增强，各领域合作发展迅速。韩国继续是越南第一大投资来源国（投资总额为822亿美元）、第二大ODA、旅游和劳务伙伴及第三大贸易伙伴（2022年两国双边贸易额达约880亿美元）。目前共有约20万名越南人和20万名韩国人在对方国家生活、工作和学习，越韩多元文化家庭约8万个。

黎明慨建议朴秉锡重视推动两国在国防安全、海上执法、国防工业等重点领域合作，支持维护东海航行与飞越安全和自由的立场。



黎明慨希望两国贸易朝平衡、可持续方向发展，希望韩国支持越南企业深入参与韩企供应链， 扩大对越南的官方发展援助（ODA），关心支持在韩越南人，增进两国人文交流。

朴秉世表示，韩国政府将努力加大对越南的援助，关注推动两国双边贸易平衡。2024年，韩国将增加外籍工人配额，为更多越南工人在韩工作创造机会。

朴秉世重申，韩国的一贯主张东海地区所有活动应恪守国际法，支持维护东海安全和航行自由。



朴秉世建议越南简化韩国专家和技术人员在越南工作的审批流程，以及为在越韩国人和越韩多元文化家庭的孩子学习创造便利条件。



黎明慨表示，将建议教育部等有关部门解决相关问题。越南政府将尽快修改法律法规，为韩国企业吸引资源、提高运营效率创造便利条件。（完）