新闻
越南国会主席王廷惠会见菲律宾总统马科斯
王廷惠建议双方本着战略伙伴关系精神，在公正能源转型、安全数字化转型、绿色能源等领域拓展新的合作。
关于两国议会合作，王廷惠认为，自越南国会高级代表团2022年对菲律宾进行正式访问之前和期间菲律宾众议院和参议院通过促进双边合作关系的决议以来，越南国会与菲律宾国会的合作日益走向深入，希望两国国会继续加强代表团互访和接触、议会活动经验交流等。双方应积极落实越南国会与菲律宾参众两院签署的协议，使两国议会合作成为国际议会合作的典范。
两国领导人在会见中对双方签署大米贸易合作协议表示高兴，一致认为这不仅有助于增加贸易额，而且海体现了双方相互信任，共同为确保粮食安全做出贡献。
费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯对王廷惠关于加强两国政治互信，扩大劳动、农业、教育、培训等领域合作，分享自然灾害防治、职业培训、指定劳动就业和社会保障等的政策、应对疫情、气候变化造成的社会影响等的建议。与此同时，双方将增加各层级代表团互访，提高现有合作机制的效率，促进两国友好协会和友好议员小组增加务实有效的活动； 扩大地方间合作、民间交流、企业对接等活动。费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯强调，其有助于加强菲越战略伙伴关系框架内的合作，造福两国人民。
双方就共同关心的地区和国际问题交换意见，一致认为两国在多边框架内相互支持；继续与东盟国家和伙伴密切协调，维护和落实东盟在东海问题上的共同观点，确保全面、认真落实《东海各方行为宣言》，推动谈判，制定具有效果、效率、符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的《东海行为准则》。（完）