越南国会主席王廷惠会见菲律宾各大公司和集团领导

王廷惠在会见中提及了当日上午举行的越菲投资贸易论坛。他指出，2021年疫情形势错综复杂，但两国贸易仍取得了较好成果。两国货物进出口额达70亿美元。为迎接2026年建交50周年，越菲提出了到2026年将两国双边贸易额提升到100亿美元的目标。



为实现这一目标，两国必须采取具有突破性的措施，推动双方经贸投资合作。越方愿进口更多菲方商品，同时希望菲方为越方商品进入菲方市场创造有利条件。



埃米·佩雷斯-琼表示，菲律宾国际贸易总公司将努力通过政府间合作协议改善菲律宾与周边国家的贸易关系。



菲律宾国际贸易总公司是菲律宾贸易与工业部下属的国有公司，专门实施政府特殊的贸易协定。该公司还能组织政府间采购，具有稳定物价、促进国内外企业对接等职能。



当天下午，王廷惠会见了ACEN公司总裁兼总经理埃里克弗朗西亚（Eric Francia）、 ACEN国际总经理帕特里斯·克劳斯（Patrice Clause）、AMI Renewables 股份公司总经理阮南胜。



王廷惠表示，除了推动两国议会合作提升到新水平以外，这次菲律宾之行的另一个主要目标是进一步加强两国经贸与投资关系。



埃里克弗朗西亚表示，ACEN 在印度尼西亚、菲律宾、印度、越南和澳大利亚实施了多个项目。越南是该集团在可再生能源领域投资最多的外国合作伙伴，总投资额超过10亿美元。



ACEN公司与AMI Renewables (越南)公司合作，在越南广平省、庆和省和得乐省建设投资总额超过5亿美元的风电和太阳能项目。ACEN和AYALA是越南最大的菲律宾投资商。



王廷惠介绍了越南可再生能源产业的发展现状及方向。越南力争2030年可再生能源发电占总发电量的12%左右，到2050年为48%，以实现净零排放目标 。

王廷惠表示，欢迎ACEN及具有实力的外国投资者来越开展可再生能源项目，通过越南，扩大对柬埔寨-老挝-越南发展三角区的风电和太阳能领域的投资。（完）