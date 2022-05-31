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越南国会主席王廷惠会见英国驻越大使加雷斯·沃德
王廷惠感谢加雷斯·沃德已对推动越英战略伙伴关系提质升效作出积极贡献。他强调，越英两国自2010年建立战略伙伴关系以来，双方关系不断向前发展。2021年，尽管受到新冠肺炎疫情带来的困难，英国仍派遣外交大臣、国防部长、COP26主席等高层领导代表团访问越南。两国还密切配合有效实施双方合作机制，在各场多边论坛，特别是联合国、联合国安理会、亚欧会议（ASEM）和东盟-英国合作框架内积极配合。
在经贸领域，2021年双边贸易金额达66亿美元。受越英自贸协定和后疫情时代供应链复苏拉动，越南对英出口大幅增长。英国目前是越南在欧洲市场的第三大贸易伙伴。两国在教育培训、旅游、民间交流等领域上的合作也不断向深度和广度拓展。
王廷惠高度评价越南国会与英国议会合作关系多年来呈现良好发展势头。 双方保持各级代表团互访；在各场多边议会论坛，特别是各国议会联盟（IPU）、欧亚议会伙伴关系会议（ASEP）上保持联系和磋商。王廷惠指出，两国立法机构之间的务实合作是促进越英战略伙伴关系进一步发展的重要因素，并希望加雷斯·沃德继续发挥两国之间的桥梁作用，就纪念2023年两国建交50周年活动提出意见和建议。
加雷斯·沃德透露，英国政府高度评价越南在联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十六次会议（COP26）所作出的承诺以及越南正在努力实现的绿色可持续发展方向。他认为，这为提升两国未来合作层次和水平夯实重要基础。加雷斯·沃德同时指出了两国立法机构在提高公共治理透明度，为数字经济、高科技发展建设法律框架等领域上的合作潜力等。（完）