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越南国会主席王廷惠会见老挝政府总理潘坎·维帕万
越南国会主席王廷惠就老挝政府最近在应对新冠肺炎疫情、维护政治社会稳定和从5越9日起重新开放国门迎接国际游客等方面所取得的成功，向潘坎·维帕万总理表示祝贺。
两位领导对最近两国合作关系的发展势头表示满意，高度赞赏双方在维持两国高层互访机制方面所作出的努力。其中包括今年年初，老挝政府总理潘坎·维帕万成功对越南进行正式访问和前几天参加在美国举行的东盟与美国特别峰会期间，两国总理举行了双方会面等。
越南国会主席王廷惠指出，越南国会特别重视国家体制、法律建设与完善工作，满足革新事业、融入国际的需求；一直支持并积极监督越南和老挝政府间的合作计划与项目的实施情况。
双方一致同意寻找突破性措施来将经济合作提升为两国关系的支柱之一；推进经贸和投资合作，加强两个经济体互联互通和硬基础设施互联互通，体制、数字经济、金融和银行对接等；注重推动绿色农业和高科技农业发展；继续关注和采取措施来解决两国企业和两国各重要项目面临的困难等。
双方还强调继续配合促进在国防、安全、边界、教育培训、劳动、科技、文化、体育、旅游、地方合作和民间交流等重要领域的合作；同时在联合国、东盟等多边场合和次区域合作等框架内保持密切配合和互相给予支持。（完）