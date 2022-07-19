新闻
越南国会主席王廷惠会见老挝国家副主席本通•吉玛尼
国会主席王廷惠强调，7月18日在各国首都隆重举行的庆祝活动生动地展示了越南与老挝两党两国独一无二的特殊关系。越共中央总书记阮富仲和老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）的讲话受到社会各界的密切关注和高度评价。
老挝国家副主席本通•吉玛尼表示，老挝党和国家领导人高度重视庆祝两国建交60周年和《越南友好合作条约》签署45周年典礼，以及庆祝2022年越南-老挝和老挝-越南团结友好年各项活动，将其视为宣传和教育老挝干部、党员和人民，特别是下一代年轻人了解越南与老挝之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作，从而负起维护、巩固和不断发展两国关系的责任。
两位领导指出，越老关系是由胡志明主席、凯山·丰威汉（Kaysone Phomvihane）主席和苏发努冯（Souphanouvong）主席奠定的，是两国历代领导人和人民共同培育的宝贵财富，是客观规律，是确保各自国家革命成功和两国关系发展的重要因素。同时，两位领导高度赞赏双方协调一致，认真有效地落实两党政治局、两国政府和国会的高层所达成的协议。双方保持代表团互访，定期举行双边合作机制会议。两国在国防、安全、贸易、投资、交通、教育培训、人文等领域的合作不断得到加强，并取得许多积极成果。
两国领导人详细讨论了两国合作的若干领域；双方一致认为，应继续密切协调，努力推动两国有关部门彻底解决企业面临的困难和障碍，尽快落实重点合作项目。
另一个方面，同一天，即7月19日上午，庆祝越老建交60周年（1962.9.5—2022.9.5）、《越老友好合作条约》签署45周年（1977.7.18—2022.7.18），在河内，老挝新闻文化与旅游部和越南文化体育与旅游部配合举办题为“老挝与越南的友谊世代相传” 图片展。
在展会开幕式上发表讲话时， 老挝新闻文化与旅游部部长Suansavanh Viyaketh表示，老挝人民一直感谢越南党、国家和人民在过去的一段时间所给予的巨大而宝贵的帮助。特别是，当 COVID-19 爆发蔓延时，越南帮助老挝提供治疗药物、医疗设备、药品和医生。老挝人民将继续珍惜、保护和教育年轻一代了解、学习、继承、促进和维护这种永远持续下去的伟大友谊和特殊团结。
越南文化体育与旅游部部长阮文雄强调，越南和老挝是两个近邻国家，山水相连，同饮湄公河水，背靠雄伟长山。两国人民有着长期、始终和传统的关系。 举办题为“老挝与越南的友谊世代相传” 图片展是一项非常重要的文化交流与合作活动。
本次展会展示了由老挝新闻文化与旅游部搬到越南的100幅珍贵图片和资料文件，向越南公众介绍了老挝的文化、国家、人民和旅游潜力；越南和老挝两党、国家和人民的伟大友谊、特殊团结和全面合作，肯定了两国两党、国家和人民的决心，不断培育越老、老越的深厚友谊与全面合作关系。
题为“老挝与越南的友谊世代相传” 图片展于7月19日至21日在河内首都花卢街2号 （số 2, Hoa Lư）的越南艺术与文化展览中心开门欢迎观众前来参观。（完）