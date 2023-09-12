越南国会主席王廷惠会见美国总统拜登

会上，越南国会主席王廷惠对两国建立致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系，为两国在政党、国会、政府和民间交流等领域的合作关系翻开新篇章表示欢迎。



拜登总统表示，在担任国会议员的36年中，他始终支持加强美越关系，为促进两国关系正常化作出努力。



王廷惠高度评价拜登总统对越美关系的贡献。两位领导人一致认为，两国国会在弥合两国关系，建立和巩固互信、加强合作、提升两国关系水平的进程中发挥了非常重要的作用。



双方提及了包括已故参议员约翰·麦凯恩三世和国会主席阮富仲等为两国关系作出非常重要的贡献的具有代表性的议员。



两国领导人阐述了两国、两个民族的许多共同价值观，其中包括美国1776年《独立宣言》所明确的神圣权利，以及胡志明主席在1945年9月2日的越南独立宣言开篇中引用了其内容，即“人人生而平等,造物主赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命、自由以及追求幸福的权利”等。

王廷惠建议美国尽快完成承认越南市场经济地位的程序；继续为两国战后重建合作领域提供资源。

美国总统和国会议员对越南国会主席的建议表示赞同，承诺努力推动美国各界支持越美关系、早日承认越南市场经济地位。

王廷惠希望拜登继续推动美国两个主要政党和参众两院支持与越南和越南国会建立长期稳定、互利关系。



国会主席王廷惠就9·11恐怖袭击事件22周年，向遇难者表示哀悼，向美国政府和人民深表慰问。



在会见中，拜登和王廷惠共同见证越南和美国国防部和老兵协会互相赠送战争遗物，这是具有象征性和深刻人文价值的义举。双方就共同努力弥合战争创伤达成一致，并就此项工作的重要性进行讨论。



值此机会，拜登邀请王廷惠对美国进行访问。（完）