越南国会主席王廷惠会见澳大利亚总督戴维·赫尔利

王廷惠在会见中转达了越南国家主席阮春福对澳大利亚总督在越澳建交50周年之际对越南进行正式访问的邀请。



王廷惠祝贺澳大利亚取得的成就，同时表示，越南正在努力重振经济并取得了一些积极成果。2022年前9个月，越南国内生产总值同比增长8.8%以上，通货膨胀率控制在较低水平（2.73%），宏观经济运行稳定。希望戴维·赫尔利总督继续支持越澳关系。



戴维·赫尔利总督欢迎王廷惠和越南国会高级代表团访澳，相信此访将为加强越澳战略伙伴关系及两国立法机构合作作出积极贡献。