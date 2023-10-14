越南国会主席王廷惠会见海防市涂山郡选民

10月14日，越南国会主席王廷惠和海防市国会代表团会见涂山郡选民。政府副总理陈流光，海防市委书记、海防市国会代表团团长黎进周等领导一同参与。

海防市国会代表团专职副团长吕青新向选民介绍第十五届国会第六次会议预计议程（计划于10月23日开幕）；2023年9前个月全国经济社会发展情况及第五次会议以来国会代表团的活动情况等。

涂山郡选民高度评价国会及海防市国会代表团的运作成效；关于以新的和创造性的方式创新国会的组织和运作方式等。

国会主席王廷惠在听取了涂山郡选民提出的意见和建议后，进一步介绍了国家经济社会发展成果、国会活动中的努力、改进和创新等情况，致力于国家发展、企业和人民的利益。同时，高度评价海防市在今年尽管仍遇到困难，但仍做出不懈努力，实现了10%以上的经济增长，位居红河平原地区第一。

王廷惠听取并对选民们提出的关于投信任票工作、工资薪酬改革政策、《土地法修正案（草案）》、夜间经济和旅游业发展、尽快颁发《消防法》（修正案）、《住房法》（修正案）、研究修改补充统一海洋海岛法规；研究制定支持渔民转产的政策，让渔民在维护海洋海岛主权的生产和经济发展中有安全感；处理散布虚假信息和网络信息安全问题、提高教育质量等问题一一予以解答。（完）