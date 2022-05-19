越南国会主席王廷惠会见波音国际总裁迈克尔·阿瑟





王廷惠对在越南政府总理范明政出席在华盛顿举行的东盟-美国特别峰会、访问美国和联合国之际，波音和越捷航空公司签署关于重组和继续执行购买 200 架波音 737 飞机的商业合同的协议纪要表示欢迎，建议波音继续与越航、越竹等越南其他航空公司合作，分担当前的困难，讨论并考虑修改合同以适应新形势。 王廷惠 高度评价波音在越南开展的各项业务；同时强调，越南国会始终为包括波音公司在内的外国企业在越南投资兴业创造有利条件。越南国会常务委员会已发布第18/2022/UBTVQH15号决议，规定将汽油（乙醇除外）、柴油、燃料油、润滑油和润滑脂的环保税税率降至一半，从而助力航空业化解新冠肺炎疫情造成的困难。王廷惠对在越南政府总理范明政出席在华盛顿举行的东盟-美国特别峰会、访问美国和联合国之际，波音和越捷航空公司签署关于重组和继续执行购买 200 架波音 737 飞机的商业合同的协议纪要表示欢迎，建议波音继续与越航、越竹等越南其他航空公司合作，分担当前的困难，讨论并考虑修改合同以适应新形势。

王廷惠同时对波音公司在越南设立技术研发与援助中心的计划表示欢迎和支持。

迈克尔·阿瑟表示，据波音公司的预测，未来20年，东南亚特别是越南的航空业将强劲增长。

迈克尔·阿瑟表示，旅游业在越南经济社会发展中发挥着重要作用，其离不开航空业的贡献。近段时间以来，波音公司领导人会见了越航和越捷航空公司领导人，以讨论并寻找今后发展合作的方式，波音公司认为越南是一个潜在的市场。

迈克尔·阿瑟表示，越南是新冠肺炎疫情消退后波音开设代表处的第一个国家；波音将继续扩大开展援助越南活动，支持越南通过培训提高能力，促进航空基础设施建设，并与越南管理机构协调颁发航空认证，扩大航空服务供应链等活动。（完）