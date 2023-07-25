越南国会主席王廷惠会见法国驻越南大使尼古拉斯·沃纳里

越南国会主席王廷惠感谢法国和欧盟在新冠肺炎疫情防控期间所提供的支持，包括新冠疫苗援助。

王廷惠表示，两国政治外交关系一直呈现良好的发展势头，同时，两国经贸、投资合作也得到了巩固和发展。



王廷惠说，越南希望继续加强双方在各个渠道的战略伙伴关系（包括政党、政府、议会和民间交流）。



王廷惠希望越法两国进一步深化经贸、投资和旅游合作；加快推进呠-河内火车站城铁项目施工进度，尽快将其投入运行；推动龙边桥修缮工作，将其建成河内的步行桥。



王廷惠建议欧盟、欧洲议会联盟和各成员国议会尽早批准《越南与欧盟保护投资协定》并取消对越南水产品的黄牌警告，为增进越南与法国乃至欧盟的合作关系作出贡献。



法国驻越南大使尼古拉斯·沃纳里表示，双方在疫情期间相互支持，并以线上线下等形式保持了高层和各级代表团互访和会晤。疫情结束后，双方进行了互访。



尼古拉斯·沃纳里表示，文化合作是两国合作关系的重要领域。今年12月，两国将在顺化市举行建交50周年系列活动的最后一个活动。从现在到年底，双方将开展经济合作、研究等活动。



尼古拉斯·沃纳里大使对两国有关机构近期在落实《公正能源转型伙伴关系》（JETP）方面开展的合作项目表示高兴。



尼古拉斯·沃纳里透露，法国参议院法越友好议员小组将对越南进行访问，以促进两国议员小组的合作。（完）