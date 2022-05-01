越南国会主席王廷惠会见日本首相岸田文雄

日本首相、日越友好议员联盟秘书长岸田文雄对王廷惠的热情接待表示感谢，并表示，担任日越友好议会联盟成员20余年的他高度重视促进两国国会合作与交流。 岸田文雄希望，王廷惠继续为加强日越合作关系，特别是在议会合作领域作出贡献。



王廷惠对越日关系在各领域上不断向前发展表示高兴，并相信，此次访问期间两国高层领导所达成的共识以及刚签署的合作文件将得到积极、有效地展开，开启了两国合作的新发展阶段。



王廷惠强调，越南国会一向支持政府的承诺，积极促进法律体制完善，为包括日本在内的外国投资者营造开放、便利的营商环境。他同时指出，越南与日本建交近半个世纪，两国也建立致力于亚洲和平与繁荣的广泛战略伙伴关系，这一关系需要继续得到维护和促进的。



王廷惠强调，在自己工作岗位上，将继续促进两国立法机构的合作，其中包括加强高层、各级代表团互访。王廷惠说，越南第十五届国会成立了越日友好议员小组，并由越共中央组织部部长张氏梅担任主席。



王廷惠说，越南国会正在为解决两国正在实施的重大项目中面临的障碍和困难作出巨大努力，并希望与日本众议院议长和参议院议长继续沟通与交流，支持和督促政府机构落实好两国投资合作协议。



两国领导人认为，为了务实推动 后新冠疫情时代的经济复，那么包括官方发展援助项目在内的投资项目的实施极为重要。



日本首相希望越南国会继续在这个问题上进行合作。 双方共同努力解决问题，有效推进合作项目。



两国领导人还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。关于东海问题，两国领导人强调了确保东海安全、航行和飞越自由与安全的重要性，在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上以包括全面尊重外交和法律程序、不使用武力或以武力相威胁在内的和平方式解决争端，全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），尽快完成符合国际法和具有法律约束力的有效且实质性的《东海行为准则》（COC）。



在真诚、友好的气氛中，两国领导人强调，双方将配合落实好2023年越日建交50周年纪念活动，不愧于致力于亚洲和平与繁荣的纵深战略伙伴关系。（完）

