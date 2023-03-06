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越南国会主席王廷惠会见女性人民公安代表

3月6日下午，在国会大厦，值此国际妇女节113周年暨公安部妇联成立40周年（1983年3月8日-2023年3月8日）之际，越共中央政治局委员、越南国会主席王廷惠会见了由越南公安部女英雄、女军官、女战士和公安部妇联历任干部代表组成的代表团。 王廷惠主席对公安部妇女的优秀成绩表示肯定。他指出，公安部妇女弘扬了越南妇女的英雄传统；肯定了妇女在警务工作中的地位和作用，为人民公安队伍全面建设作出重要贡献，致力推动全国妇女运动的发展，满足国家工业化、现代化建设的要求。

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越南国会主席王廷惠会见女性人民公安代表。图自越通社

王廷惠主席表示，越南党和政府越来越重视和推动妇女事业包括妇女群众工作全面发展，致力于平等、幸福和性别平等进步。国会颁布了许多有关承认妇女的作用和地位以及保护妇女的权益的法律文件，形成了有关妇女和女性发展的全面统一的法律框架。

今后，国会和国会常务委员会将继续核查和研究颁布各项法律文件，本着越共十三大决议精神，为女性和男性平等参与经济社会发展，促进国家快速可持续发展以及共享发展成果等创造条件。他说，立法的强制性要求之一是评估性别影响，以确保性别平等。

国会主席王廷惠建议中央公安党委、公安部领导、越南妇联中央委员会领导等关注落实好三个主要内容。

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会见场景。图自越通社


中央公安党委、公安部领导、越南妇女联合会就促进妇女发展和进步为党和国家建言献策，包括为人民公安妇女的全面发展和进步创造一切最有利的条件；把人民公安女干部摆在人民公安队伍建设和发展战略的重要位置，以满足维护国家安全、社会秩序的要求，为国家工业化、现代化建设提供服务。

公安部妇联继续充分深刻认识、有力有效地发挥其出谋献策作用、有效实施有关妇女和妇女工作的政策；抓好思想政治教育工作；对党绝对忠诚；遏制党内政治思想、道德 品质和生活作风蜕变现象，让每一位妇女成为践行胡伯伯对人民公安的6条教导，“践行胡志明思想、道德、作风”（越共中央政治局第5号指示精神）和“树立勇敢、仁爱、为人民服务的人民公安作风”运动等的光辉榜样。

公安妇联继续成为会员积极向上，在人民公安队伍建设中锻炼、奉献、立足、成长的共同家园，为维护社会秩序和安全贡献力量，参与联合国维和任务等。（完）

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