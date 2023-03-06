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越南国会主席王廷惠会见女性人民公安代表
今后，国会和国会常务委员会将继续核查和研究颁布各项法律文件，本着越共十三大决议精神，为女性和男性平等参与经济社会发展，促进国家快速可持续发展以及共享发展成果等创造条件。他说，立法的强制性要求之一是评估性别影响，以确保性别平等。
国会主席王廷惠建议中央公安党委、公安部领导、越南妇联中央委员会领导等关注落实好三个主要内容。
中央公安党委、公安部领导、越南妇女联合会就促进妇女发展和进步为党和国家建言献策，包括为人民公安妇女的全面发展和进步创造一切最有利的条件；把人民公安女干部摆在人民公安队伍建设和发展战略的重要位置，以满足维护国家安全、社会秩序的要求，为国家工业化、现代化建设提供服务。
公安部妇联继续充分深刻认识、有力有效地发挥其出谋献策作用、有效实施有关妇女和妇女工作的政策；抓好思想政治教育工作；对党绝对忠诚；遏制党内政治思想、道德 品质和生活作风蜕变现象，让每一位妇女成为践行胡伯伯对人民公安的6条教导，“践行胡志明思想、道德、作风”（越共中央政治局第5号指示精神）和“树立勇敢、仁爱、为人民服务的人民公安作风”运动等的光辉榜样。
公安妇联继续成为会员积极向上，在人民公安队伍建设中锻炼、奉献、立足、成长的共同家园，为维护社会秩序和安全贡献力量，参与联合国维和任务等。（完）