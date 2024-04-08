越南国会主席王廷惠会见习近平总书记、国家主席

越通社特派记者报道，正在对华进行正式访问的越南国会主席王廷惠4月8日上午在中国北京人民大会堂会见了中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平同志。这是越南国会主席王廷惠正式访华期间会见的第一位中国领导人。而中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平在越南国会主席王廷惠一行抵达北京后就安排会见越南国会主席王廷惠，体现了对两国关系和越南党和国家高级代表团访华的高度重视。

越南国会主席王廷惠表示相信中国人民一定能够圆满完成中国党二十大所提出的奋斗目标，把中国建设成为富强文明、和谐美丽的社会主义现代化强国；希望中国为世界和平、合作与发展作出重要贡献，开展“亲、诚、惠、容”的周边外交，为包括越南在内的周边国家带来合作机遇。

中共中央总书记、国家主席习近平指出，中方支持越南发展稳定，根据国情成功建设社会主义。习近平总书记、国家主席强调，两党两国最高领导人一致同意构建具有战略意义的命运共同体，开启了新的合作阶段，按照 “政治互信更高”、“安全合作更实”、“互利合作更深”、“民意基础更牢”、“多边协调配合更紧”和“分歧管控解决更好”等“六个更”大方向扩大双边关系，为地区和世界和平与发展作出积极贡献。

两国领导人对越中关系的积极发展势头表示高兴，强调两党两国在建设社会主义的思想基础和目标上有许多相似之处，都是为了人民的利益和幸福而奋斗。

越南国会主席王廷惠强调，发展对华关系是越南独立自主、为和平、合作与发展、多边化、多样化的对外路线的战略选择和首要优先；指出越南一贯奉行“一个中国”政策。习近平总书记、国家主席申明，中方高度重视对越关系，始终希望并愿推动两党两国关系不断深入、务实发展。

越南国会主席王廷惠建议，双方巩固和增进政治互信，密切高层接触，通过党、政府、国会、祖国阵线等渠道，以及外交、公安、国防等重要领域开展良好交流与合作；提升战略互联互通，为两国合作创造新的增长动力。

越南国会主席王廷惠还建议双方加强人文交流，发挥两国国会代表和人大代表在信息、宣传、凝聚社会共识等方面的作用，从而促进两国在各领域的合作，为党和国家本着“分歧管控解决更好”精神妥善处理海上问题作出贡献。

习近平总书记、国家主席申明，中方愿同越南保持战略交往，推动高层各级别接触，加强党的渠道的交流与合作，分享党建治国经验和理论，加强务实合作，加快战略对接，特别是在铁路、智慧口岸等领域的对接，加强数字经济、绿色能源、重要矿产、新兴产业等领域的合作；欢迎越南参与对接中国重大区域间发展战略。

习近平总书记、国家主席强调了两国立法机构合作在两党两国关系中所发挥的重要和不可替代的作用，并欢迎中华人民共和国全人民国代表大会（人大）与越南国会签署新合作协议，旨在提高合作水平和成效，积极落实各领域、各层次合作。习近平总书记、国家主席提出，双方为加强务实合作、促进人文特别是青年一代交流、夯实两国人民友谊基础、分享在党领导下建设社会主义法治国家的经验、完善社会主义法制等作出积极贡献。（完）