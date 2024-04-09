越南国会主席王廷惠会见中国各大企业领导人

据越通社特派记者发回报道，在对中国进行正式访问期间，越南国会主席王廷惠于4月9日下午在首都北京会见了中国各大集团和公司领导人。

王廷惠在会见中国电力建设集团（中国电建-Power China）时，中国电建总经理王斌表示，自2018年以来，中国电建在越南重点发展清洁能源。到目前为止，该集团已参与建设多个能源项目，合同总价值超过90亿美元，雇用了1000名劳动者，并承诺将在越南继续开展业务。

王廷惠表示，该集团希望在越南投资的领域也是越南招商引资的重点领域。王廷惠欢迎中国电建今后在越南扩大投资和生产规模。

王廷惠在会见比亚迪电动汽车集团领导时，该集团董事会副主席刘焕明表示，比亚迪集团已在越南富寿省投资近2.7亿美元来建设平板电脑制造与组装工厂。该工厂占地面积26公顷，现有员工9000多人。会上，该集团领导人讨论并提出有关越南新能源汽车生产和销售的优惠政策。

王廷惠在会上强调，越南国会将支持包括中国企业在内的外国企业在越南有效投资经营并创造有利条件。

王廷惠在会见中国稀土集团（CREG）总经理刘雷云时，王廷惠高度评价该集团的能力和经验，王廷惠认为，矿产工业是关键，其中稀土是战略工业产业，是其他重要工业产业发展的基础。越南欢迎各家企业研究和开展该领域的黑合作，为推动科学技术和社会经济发展做出贡献。刘雷云时表示该集团希望进一步加强与越南煤炭工业集团和其他单位的关系，从而开展各重要矿产领域的合作。

王廷惠在会见豪森电子电池公司董事会主席董德熙时对该公司在越南新的投资计划表示欢迎。董德熙表示，技术领域是该公司的业务，为电机加工企业的电机提供锂电池。该公司政计划在越南胡志明市建立新的生产设施。

在会见中，中国企业领导人对越南支持外国科技企业的政策表示关注，同时认为越南在向国际市场出口方面具有诸多优势，并受到众多国际投资者的关注。

国会主席王廷惠表示，为了对新兴工业产业吸引投资，越南为企业出台了多项优惠政策和机制。越南正在积极准备加强投资合作的必要条件，如：加快人力资源特别是技术、电力、电子等领域高素质人才的培训。同时，越南国会和政府继续努力改善投资环境，进一步完善政策和法律，以吸引更多大型国际企业和公司前来越南开展投资、生产和经营活动。（完）