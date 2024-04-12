越南国会主席王廷惠会见中国企业领导

据越通社特派记者报道，正在对中华人民共和国进行正式访问的越南国会主席王廷惠于4月12日上午在云南省昆明市会见了多家中国企业领导。

*越南国会主席王廷惠在会见新华集团主席蔡冠深时对该集团在越投资（投资总额约50亿美元）给予高度评价。蔡冠深表示，该集团希望扩大对基础设施建设、科技、高科技领域等的投资。该集团积极参与社会活动，在河内国家大学建设和发展新华创新中心，并合作发展国家创新中心（NIC）的创新中心。蔡冠深强调，该集团希望与越南北部各省，特别是老街省开展合作。

王廷惠对新华集团在越南特别是老街工业园进行投资表示欢迎。王廷惠表示，包括老街-河内-海防线路在内的云南省与越南各省市的公路和铁路交通对接对两国具有重要的战略意义。同时，云南省与越南北部在跨河公路桥梁建设、智慧口岸建设、正贸电子商务等领域合作潜力巨大。王廷惠希望该集团重点促进越南边境省份与中国各省的合作；研究对接三方技术转让合作，提高产品价值链对接能力。

* 越南国会主席王廷惠在会见云南省能源投资集团（YEIG）领导时，YEIG领导表示，YEIG希望继续促进与越南合作伙伴在物流领域的合作。

王廷惠表示，越南北部各省具有开发可再生能源的潜力。在越南《八号电力规划》的基础上，该集团可以作为新的发展伙伴研究并参与多个清洁能源项目。王廷惠强调了在建设智慧口岸和加快货物通关方面合作的必要性；希望两国企业在贸易、投资、生产等方面加大对彼此市场的投入。越南国会愿为实力雄厚的企业在越南长期投资创造条件。

*越南国会主席王廷惠在会见云南省邮政分公司总经理严明时，对包括云南省邮政公司在内的中国邮政集团与越南邮政企业合作促进越南和中国之间的货物、包裹和邮件运输与配送。越南注重完善相关法律法规和建设设施以确保该领域的发展。

王廷惠表示，电子商务和跨境交易是必然趋势。王廷惠建议云南省邮政公司与越南邮政、邮政企业加强供应链、物流、进出口等领域合作。云南是中国向东南亚国家开放的重要门户，云南邮政公司需要抓住这个机遇。

严明希望促进越南和中国之间，特别是老街和云南之间邮政国际包裹配送。严明认为双方在邮政领域有巨大的发展潜力，希望进一步促进该领域的发展，从而发展越中贸易，促进越南产品向中国市场的推广。

*王廷惠在会见中车大连机车车辆有限公司董事长孙荣坤时表示，越南铁路投资需求很大，除了连接河内和胡志明市的北南高铁这一重点项目外，两国领导还关注老街-河内-海防，芒街-下龙-海防和河内-同登（谅山）等越南和中国之间3条铁路线的建设。王廷惠希望大连机车车辆公司与两国主管部门推动实施这些项目，参与越南机车、车厢等铁路零部件的投资和贸易。

王廷惠表示，越南重视发展铁路工业，因此大连机车车辆公司除了参与重大项目投标外，还可以分享相关经验和技术。

孙荣坤表示，该公司希望同越南分享机车车辆经验和技术，帮助越南实现铁路现代化建设。（完）