越南国会主席王廷惠会见中共中央总书记、中国国家主席习近平

12月13日，越南国会主席王廷惠在国会大厦会见了中共中央总书记、中国国家主席习近平。

王廷惠在会见中对越共中央总书记阮富仲和中共中央总书记、中国国家主席习近平于12日在双边会谈所达成的重要共识，特别是双方一致同意构建具有战略意义的越中命运共同体表示高兴。王廷惠强调，这一历史性成就将为推动两党、两国关系进入更深层次、更广范围、更可持续的新发展阶段注入强大动力。

习近平指出，近年来，两国立法机构的高层和各层级互访和接触保持良好势头；在各种多边机制上保持密切配合，使两个立法机构之间的关系成为两党、两国关系中的重要组成部分。

会见中，王廷惠提议越南国会和中国全国人大保持并进一步深化高层和各层级互访和接触，加强专责委员会和友好议员小组之间交流合作力度；继续在构建开放便利化的法治走廊和政策方面发挥举足轻重的作用；促进经贸合作平衡且可持续发展，特别是进口更多越南农水产品。王廷惠同时也提议双方在世界和区域议会间论坛上加强协作配合；互相支持承办各场国际论坛和会议；敦促两国主管部门根据高层共识和国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），有效控制并妥当处理各种分歧；携手巩固两党、两国关系的良好社会基础。

习近平对王廷惠所提出的建议表示赞同，希望两国保持高层交往，就党建和国家发展措施交换意见和看法；深化务实合作，促进基础设施互联互通，愿意开放中国市场；有效开展民间交流活动；有效管控分歧等。习近平支持中国全国人大深化与越南国会之间的交流合作，欢迎王廷惠2024年访华，以进一步深化两国立法机构之间的交流合作并在推动越中全面战略伙伴关系提质升级中发挥更重要作用。（完）